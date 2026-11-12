한가인도 "부자시다" 감탄한 김형석 저작권료 실체..."쓸만한 건 6곡"

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[스포츠조선 김수현기자] 작곡가 김형석이 어마어마한 저작권료 비하인드와 히트곡 수익의 비밀을 솔직하게 털어놨다.

12일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 배우 한가인이 대한민국 대표 작곡가 김형석의 작업실을 찾아 음악과 인생에 대한 진솔한 대화를 나누는 영상이 공개됐다.

이날 한가인은 김형석의 작업실 앞에서 "제가 좋아하는 한국 가요 베스트 10에 들어가는 곡을 거의 다 쓰셨다. 그래서 '저작권료 장난 아니네~' 했다"며 감탄을 표했다.

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김형석은 저작권 등록 곡 수에 대해 "다작이 자랑은 아닌데, 내가 닥치는 대로 작업해서 1,500곡이 넘을 것"이라고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 다만 "쓸만한 곡은 한 6곡 정도밖에 안 된다. 쓸데없는 곡들은 1000곡이 넘는다"이라고 겸손한 농담을 덧붙였다.

이에 한가인은 "제가 오면서 '부자시다' 했다"라며 놀라자 김형석은 "사이클이 있다. 저작권은 지금 많이 나와야 저작권이 나온다"라고 설명했다.

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하지만 리메이크되거나 방송·영화 등에 다시 쓰이면서 역주행하면 수익이 발생하기도 했다.

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최근 가장 쏠쏠한 수익을 안겨주는 '효자곡'으로 김형석은 "요즘에는 대중음악보다 뮤지컬이나 여화 음악, 무대 음악 쪽으로 많이 작업하고 있다"면서도 리메이크된 효자곡으로 가수 나윤권의 '나였으면'을 꼽았다.

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실제 이별 경험을 곡 작업에 활용하느냐는 한가인의 질문에는 거침없는 입담을 뽐냈다. 김형석은 "100% 이용한다. 비상금처럼 꺼내 쓴다"며 솔직하게 답했다.