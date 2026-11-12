[공식] 김승우 측, 2200만원 절도 혐의 정면 반박…"술자리 장난, 다음 날 반환"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김승우 측이 지인의 현금 2200만원을 가져간 혐의로 고소당한 사건과 관련해 "친분이 있는 사람들 사이의 장난이었고, 범죄 의도는 전혀 없었다"고 밝혔다.

김승우 측은 다음 날 계좌이체로 돈을 돌려줬다며 고소인 주장이 사실과 다르다고 반박했다.

12일 김승우의 법률대리인인 법무법인 수호 김영곤 변호사는 공식 입장을 내고 "친분관계에 있는 사람들끼리 함께한 술자리에서 일어난 장난스러운 행위"라고 설명했다.

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당시 동석자들이 모두 지켜보는 공개적인 상황이었고, 몇 시간 뒤 다시 만나 돈을 돌려줄 예정이었다는 주장이다.

변호인은 다음 날 두 사람이 만나지 못해 김승우가 계좌이체로 해당 금액을 곧바로 반환했다고 밝혔다.

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이어 사건 이후에도 두 사람이 형제처럼 지냈고, 고소인이 어려운 상황에 처했을 때 김승우가 금전적으로 돕기도 했다고 전했다.

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김승우 측은 관련 자료를 수사기관에 제출해 사실관계를 소명했으며, 사실과 다른 주장에는 법적 절차로 강경 대응하겠다고 밝혔다.

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앞서 보도에 따르면 고소인 A씨는 2021년 10월 서울 청담동의 한 유흥주점에서 김승우가 자신의 지갑에서 현금 2200만원을 가져갔다고 주장하며 지난 7월 서울 강남경찰서에 절도 혐의로 고소장을 제출했다.

A씨는 김승우가 연출한 드라마 '더 드라이버'의 투자자로, 당시 술자리에는 제작진과 배우 등이 함께 있었던 것으로 전해졌다.

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양측은 돈의 반환 여부와 이후 송금의 성격을 두고도 입장이 엇갈리고 있다.

김승우 측은 이미 돈을 돌려줬다는 계좌이체 내역을 제시한 반면, A씨는 앞서 보도에서 이후 송금액이 별도의 투자 원금과 약정 수익금이었으며 문제의 현금을 돌려받은 것은 아니라고 주장했다.

김승우 측은 "현재 모든 조사를 마쳤다"고 밝혔지만, 앞선 보도에서 경찰은 해당 사건을 조사 중이라고 전한 바 있다. 현재까지 수사기관의 최종 판단은 나오지 않았다.

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narusi@sportschosun.com