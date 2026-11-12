하지원, 소속사 만류에도 '만취 댄스' 그대로 노출…"신동엽 연락에 흔쾌히 동의"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 하지원이 유튜브 '짠한형' 출연 당시 화제를 모은 만취 댄스 장면의 비하인드를 공개했다.

12일 오후 공개된 JTBC 디지털스튜디오 웹예능 '26학번 지원이요'에는 하지원과 신동엽, 박영진이 출연했다.

이날 신동엽은 하지원의 '짠한형' 출연 영상에서 높은 조회수를 기록한 만취 댄스 장면을 언급했다.

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가편본을 확인한 소속사 측에서 하지원의 만취한 모습이 담긴 부분을 편집하길 원했다는 것.

신동엽은 하지원의 솔직하고 귀여운 모습을 편집하기 아쉽다고 판단해 직접 연락했다.

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그는 장면을 그대로 공개하는 건 어떻겠냐고 제안했고, 하지원은 흔쾌히 동의한 것으로 전해졌다. 해당 영상은 공개 후 높은 조회수를 기록하며 화제를 모았다.

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신동엽은 앞서 '짠한형'에 출연한 하지원이 정호철의 결혼식 주례를 맡겠다고 한 약속을 실제로 지켜준 일을 언급했다.

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그는 "지원이도 진정성 없이 허튼소리를 잘 안 한다"며 "카메라가 없을 때 그 약속을 더 잘 지키려고 한다"고 칭찬했다.

narusi@sportschosun.com