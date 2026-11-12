"어! 저 흉터 뭐야?"…속살 노출한 유명 연예인, 가슴성형 흔적 의혹

사진출처=인스타그램, 더선

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 미국의 유명 모델·방송인 겸 사업가 카일리 제너(29)의 가슴 아래쪽 흉터가 포착돼 성형수술 의혹이 다시 일고 있다. 더 선 등 외신들에 따르면 제너는 지난 7일(현지시각) 미국 로스앤젤레스에서 열린 LA카운티 미술관의 연례 아트+필름 갈라에 참석했다. 이날 레드카펫에서 그녀는 등이 깊게 파인 애니멀 프린트 드레스를 입고 취재진 앞에 섰다.

노출이 심한 탓에 왼쪽 가슴 아래쪽에 자리한 선명한 흉터가 카메라에 포착됐다.

일부 매체는 해당 흉터를 놓고 과거 미용 목적의 수술 과정에서 생겼을 가능성이 있다고 전했지만 확인되지는 않았다.

Advertisement

제너는 과거 가슴 확대 수술을 받은 사실을 공개적으로 인정한 바 있다. 소셜미디어를 통해 자신의 외모 변화와 관련한 일부 시술 경험을 언급하기도 했다. 이에 따라 이번에 드러난 흉터가 가슴 성형의 흔적이 아니냐는 추측이 힘을 얻고 있다. 일부는 드레스 착용 시 테이핑 작업으로 인한 자국 아니냐는 주장도 제기하고 있다.

한편 제너는 전직 가사도우미로부터 부당 대우와 임금 미지급 등의 이유로 또다시 소송을 당했다.

Advertisement

가사도우미 여성은 제너의 로스앤젤레스 자택에서 일하던 중 옷장에 한 시간 넘게 갇혔으며, 도움을 요청하자 상급자가 자신을 조롱했다고 주장했다. 반려견에게 물리고 후추 스프레이에 얼굴을 다치는 등 여러 차례 부상을 입었지만 적절한 보호와 보상을 받지 못했다는 주장도 제기했다.

Advertisement

또한 도우미는 통상 주 6일 근무했지만 초과근무 수당을 제대로 받지 못했으며, 제너의 여러 주택을 오가며 업무를 수행하는 과정에서 발생한 이동 시간과 차량 운행 비용도 보상받지 못했다고 주장했다.

Advertisement

반면 변호인은 입장문을 통해 이번 소송들이 앞서 제너의 전직 가사도우미들을 대리했던 동일한 변호사에 의해 제기됐다는 점을 지적했다.

그는 "이 변호사는 부당한 금전적 이익을 얻기 위해 언론의 관심을 이용하려는 것이 분명하다"며 "우리는 이러한 압박에 굴복하지 않을 것이며, 근거 없는 소송에 적극적으로 대응하고 법정에서 우리의 입장을 밝힐 것"이라고 주장했다.

Advertisement

이번 소송은 최근 7개월 사이 제기된 제너의 전직 직원 관련 네 번째 소송으로 알려졌다. 앞서 전직 가사도우미 두 명과 개인 요리사도 차별과 괴롭힘, 임금 문제 등을 이유로 제너와 관련 업체들을 상대로 소송을 제기한 바 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com