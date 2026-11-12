이서진, '재산 3조 원 설' 직접 입 열었다…"요즘 먹고 살기 힘들어"

한 명품 브랜드 포토콜이 28일 서울 강남구 청담동 송은에서 열렸다. 이서진이 포토타임을 갖고 있다. 청담동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.28/

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이서진이 자신을 둘러싼 '재벌급 재산설'에 직접 입을 열었다.

12일 유튜브 채널 '동네친구강나미'에는 가수 강남이 싱가포르 현지에서 이서진, 김광규, 하지원을 만나 2일 동안 초호화 미식과 액티비티를 즐기는 모습이 공개됐다.

이날 강남은 8년 만에 재회한 이서진, 김광규, 하지원과 함께 싱가포르의 최고급 씨푸드 레스토랑을 찾았다.

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식사 도중 강남은 이서진을 향해 "형에 대해 잘 몰랐는데 같이 촬영하고 나서 찾아보니 어마어마한 부자라고 하더라"며 조심스럽게 화두를 던졌다.

김광규는 강남에게 "넌 볼 때 어마어마 하다는 건 어느 정도냐"라고 물었고, 강남은 곧바로 "3조 원"이라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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이서진은 즉시 "웃기지 마, 무슨 소리 하고 있어. 요즘 먹고 살기 힘들다"고 발끈하며 진땀을 뺐다.

그럼에도 강남은 "가끔 방송 나오고 1~2년씩 쉬면서 SNS를 보면 두바이에 가 있고, 모든 연예인이 부러워하는 삶"이라며 부러움을 감추지 못해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이어진 150만 원대(약 1500싱가포르달러) 초호화 씨푸드 식사 자리에서는 밥값을 두고 치열한 눈치싸움이 벌어졌다.

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강남이 "형 방송(SBS '비서진')은 지상파에 이서진까지 있는데 우리는 개인 유튜버다. 대기업과 소상공인의 대결"이라며 실제 계산 금액 맞히기 내기를 제안한 것.

치열한 계산 끝에 승리는 이서진·김광규·하지원 팀에게 돌아갔다.

결국 밥값 전액을 독박 쓰게 된 강남은 "제작비가 없다. 다음 주 영상 못 내보내겠다"며 울상을 지었고, 이서진은 "잘 먹었다 강남아"라며 여유로운 미소를 지어 폭소를 자아냈다.

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한편 네 사람은 식사 후 센토사 섬의 초대형 공중 그네 '자이언트 스윙'에 탑승해 극과 극 케미를 선보였다.

고소공포증에 비명을 지르는 김광규와 달리, 이서진은 상공에서 두 손을 번쩍 들고 만세를 외치는 여유를 보이며 유쾌한 여행을 마무리했다.

narusi@sportschosun.com