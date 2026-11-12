KCM 아내, 생활고에 첫째딸 데리고 물류센터行..눈물겨운 사연

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 KCM의 아내 방예원이 남편의 연대보증 빚으로 힘든 시간을 보내던 당시 첫째 딸과 함께 물류센터 아르바이트에 나섰던 사연을 공개해 눈길을 끌었다.

12일 이지혜의 유튜브 채널에는 'KCM! 연예인 뺨치는 9살 연하 와이프 결혼스토리'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 KCM과 아내 방예원이 출연해 두 사람의 결혼 비하인드부터 세 자녀를 키우는 일상까지 다양한 이야기를 나눴다.

이날 KCM은 과거 경제적으로 어려웠던 시절을 떠올렸다. 그는 사업과 관련한 연대보증 문제로 빚을 떠안게 됐다고 설명했다. 세 사람이 함께 보증을 섰지만, 자신이 첫 번째 순위에 이름을 올린 탓에 예상과 달리 채무 전액에 대한 책임을 져야 하는 상황에 놓였다는 것.

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KCM은 당시 채권 추심까지 이어졌다고 밝혔다. 그는 "추심이 너무 무서웠다. 전화로 가족들 이야기를 하고 엄마, 누나들 이야기도 했다"며 "거기에 아내와 가족이 있는데..그걸 내가 못 보겠더라"고 아내와 아이들에게 영향이 올까 두려웠다고 털어놨다.

이어 "그 기간을 이겨내다 보니까 15년이라는 시간이 지났던 것 같다"고 덧붙였다. 가족에게까지 피해가 갈 수 있다는 생각에 홀로 감당해야 했던 부담이 상당했음을 짐작하게 했다.

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아내 방예원도 당시의 고충을 전했다. 이지혜가 남편과 함께 힘든 시간을 보냈을 것 같다고 묻자 방예원은 "힘들었는데 남편이 더 힘들 것 같아서 이야기는 참았다"고 답했다.

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특히 방예원이 생활비를 벌기 위해 물류센터에서 아르바이트까지 했다는 사실도 공개됐다. 방예원은 첫째 딸이 갖고 싶어 하는 물건이 있었지만 남편의 경제적 상황을 알고 있었기에 아이에게 바로 사주기보다 직접 돈을 벌어 마련하기로 했다고 설명했다. 이에 이지혜는 깜짝 놀라며 "정말요? 눈물날 것 같다"고 말했다.

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방예원은 "딸에게 아빠가 힘든 걸 아니까 이야기하지 말고 '우리가 벌어서 한번 사보자'고 했다. 힘든 것도 알려주고 싶었고, 그래서 같이 다녔다"며 첫째 딸과 함께 아르바이트에 나섰던 이유를 밝혔다. 당시 딸이 원했던 에어팟을 마련한 뒤 일을 그만뒀다고 전했다.

이를 들은 KCM은 아내의 이야기에 울컥한 모습을 보였다. 방예원은 남편을 원망한 적이 없느냐는 질문에는 "원망이 없었다고 하면 거짓말이겠지만 제가 선택한 삶이니까"라고 담담하게 말했다. 다행히 KCM은 2022년 채무를 모두 정리했다고 밝혔다.

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jyn2011@sportschosun.com