'싱글맘' 이지현, 미용실 퇴사하며 눈물 "딸 다쳤는데 혼자 4바늘 꿰매"

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 쥬얼리 출신 이지현이 자녀들을 더 잘 돌보기 위해 미용실을 퇴사한 사연을 공개했다. 다만 일을 완전히 그만두는 것은 아니며, 아이들이 위급할 때 빠르게 달려갈 수 있도록 집 근처 미용실로 이직할 예정이다.

12일 이지현의 유튜브 채널에는 '저 퇴사할게요… | 엄마의 백수 생활(?)'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 이지현이 기존에 근무하던 미용실을 그만두고 새로운 일상을 준비하는 모습이 담겼다.

이지현은 영상 소개글을 통해 "아이들을 좀 더 잘 케어하고 싶은 마음에 정들었던 미용실 퇴사를 결정했다"며 "짧지만 정말 오랜만에 백수 생활을 지내보려 한다"고 밝혔다.

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그간 헤어샵에서 디자이너 겸 마케팅 원장으로 근무해 온 이지현. 그는 퇴사를 결심한 이유에 대해 아이들이 필요할 때 곁에 있어 주지 못했던 아쉬움을 털어놨다. 이지현은 "싱글맘이다보니 아이들이 갑자기 병원에 가야 한다고 학교에서 연락이 오면 당장 달려갈 수가 없었다. 아이들이 필요할 때 옆에 없는 게 많이 가슴 아팠다"고 말했다.

특히 딸 서윤이가 다쳐서 4바늘을 꿰매고 봉합 치료를 받아야 했던 일을 떠올리며 속상한 마음을 드러냈다. 당시 이지현은 일 때문에 딸 곁에 갈 수 없었고, 서윤이는 혼자 병원에 가서 상처를 꿰맸다고. 그는 "아이는 괜찮다고 하는데 나는 마음이 너무 아팠다. 이런 일이 되게 잦았다"고 털어놨다.

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이지현은 "그동안 같이 일한 미용실 선생님들과 정이 많이 들었다. 아쉽고 슬프다"면서 눈물을 보이기도 했다.

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퇴사 후 여유로운 시간을 기대했지만 현실은 달랐다. 병원 방문과 은행 업무, 아이들 옷 정리 등 미뤄뒀던 일들이 쌓여 있었고, 하루 종일 아이들과 함께 지내면서 오히려 부딪히는 일도 많아졌다고 전했다.

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이지현은 "집에 있으니까 하나부터 열까지 잘못된 게 보인다. 눈 떠서부터 잘 때까지 싸운다"며 "출근했을 때와 지금 중 선택하라면 출근하고 싶다. 집안일하는 게 제일 힘들다"고 너스레를 떨었다.

그렇다고 미용 일을 완전히 내려놓는 것은 아니다. 이지현은 오는 14일부터 집에서 걸어서 약 5분 거리에 있는 새로운 미용실에 출근할 예정이라고 밝혔다. 아이들이 다치거나 아파서 병원에 가야 할 때 빠르게 달려갈 수 있는 동네 미용실로 근무지를 옮기기로 한 것.

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그는 "아이들이 좀 컸다고 생각하고 미용을 시작했는데 아직 안 컸더라"며 "이제는 아이들이 갑자기 아프거나 다쳐도 5분 만에 달려갈 수 있는 동네 미용실로 이직한다"고 설명했다.

한편 이지현은 2016년과 2020년 두 차례 이혼했으며, 현재 홀로 딸과 아들을 키우고 있다. 지난해 미용사 국가자격증을 취득한 뒤 한 미용실에서 마케팅 원장으로 근무해왔다.

jyn2011@sportschosun.com