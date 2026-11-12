이상순, '미주신경 기능 저하' 후유증 심각 "서 있는 것도 힘들어"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 이효리의 남편이자 가수 이상순이 '미주신경 기능 저하' 진단 이후 후유증을 언급했다.

12일 방송된 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다'에서는 그룹 페퍼톤스 신재평, 이장원이 게스트로 출연했다.

이날 DJ 이상순은 페퍼톤스의 공연 일정에 관해 물으며 대화를 이어갔다. 이장원이 올해 공연이 많았다고 답하자, 이상순은 무대에서 노래할 때 특히 희열을 느끼는 곡이 있는지 궁금해했다.

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이에 신재평은 관객과 함께 노래를 부를 수 있는 순간이 가장 짜릿하다고 밝혔다. 특히 최근 발표한 곡 '라이더스'에는 관객들이 함께 참여하는 파트가 있는데, 그 부분에서 큰 벅참을 느낀다고 설명했다. 이어 페퍼톤스 공연은 대부분 스탠딩으로 진행되며, 연말 공연 정도만 관객들이 앉아서 관람할 수 있다고 덧붙였다.

그러자 이상순은 뜻밖의 건강 고민을 털어놨다. 그는 스탠딩 공연이라는 말을 들으면 관람을 망설이게 된다며 "제가 건강 이슈로 서 있는 걸 힘들어한다"고 고백했다.

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한편 이상순은 최근 '미주신경 기능 저하' 증상으로 의료진의 권유에 따라 라디오를 쉬고 휴식을 취한 바 있다.

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jyn2011@sportschosun.com