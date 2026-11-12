600만뷰 화제의 탈북 미녀.."북한 떠난 뒤 추방된 부모님, 모두 사망" (특종세상)

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[스포츠조선 김수현기자] 탈북 유튜버 김서아가 목숨을 걸고 북한을 탈출한 사연과 부모님을 향한 가슴 아픈 그리움을 털어놨다.

12일 방송된 MBN '특종세상'에서는 유튜브 영상 최고 조회수 600만 뷰를 기록하며 화제를 모은 '탈북 미녀' 김서아의 한국 생활이 공개됐다.

현재 배우라는 새로운 꿈을 꾸고 있는 김서아는 각종 오디션에 도전하며 연기자로서의 가능성을 키우고 있었다. 영화 '휴민트'에도 출연하며 오랜 꿈에 한 발짝 다가섰다.

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한국에서 가정을 꾸린 그는 엄마이자 아내로 살아가면서도 고향과 가족에 대한 그리움을 감추지 못했다. 김서아는 "항상 고향 생각도 나고 그리운 사람들이 생각난다"고 털어놨다.

그가 탈북을 결심하는 과정에는 현재의 남편이 큰 영향을 미쳤다. 김서아는 "돈을 벌러 캄보디아에 만 18세에 갔다. 남편이 손님으로 오다가 알게 됐다. 친하게 지내다 보니 관심을 표현하더라"고 첫 만남을 회상했다.

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이어 "남편이 그전에도 '한국 가자'고 했는데 그때마다 '그런 얘기 하지 마십시오'라고 했다. 보위부에 신고하겠다고까지 했다"며 당시에는 탈북을 전혀 생각하지 못했다고 밝혔다.

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하지만 북한으로 휴가를 다녀온 뒤 마음이 달라졌다. 결국 목숨을 걸고 3층 건물에서 뛰어내려 탈출에 성공했다. 그러나 한국에 도착하기까지는 험난한 시간이 이어졌다.

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그러나 한국에서 새로운 삶을 시작한 그에게는 평생 지우기 힘든 상처가 남았다. 부모님을 한국으로 모셔오고 싶다는 마음으로 열심히 살아왔지만, 딸의 탈북 이후 부모님은 북한에서 추방돼 탄광마을로 쫓겨났다. 이듬해 아버지는 심장마비로 세상을 떠났다.

어머니 역시 뇌혈전으로 걷지 못하게 됐고, 지난해 끝내 세상을 떠났다. 부모님을 다시 만나고 싶었던 김서아에게는 너무나 가혹한 소식이었다.

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김서아는 오랜 시간 가슴속에 묻어둔 죄책감도 고백했다. 그는 "죄책감 때문에 우는 것조차도 효도하지 않는 것 같다는 생각이 든다. 마지막으로 부모님을 본 게 스물한 살이었다"고 말했다.

특히 아버지와의 마지막 순간을 떠올리며 눈물을 삼켰다. 김서아는 "아빠한테 '너무 밉다'면서 엄청 못된 말을 하고 떠났다"며 "아빠도 '이제 너는 내 딸이 아니다'라고 화를 냈다. 그게 마지막이었다"고 털어놨다.

이어 "그다음 해에 심장마비로 돌아가셨다는 말을 들었다"고 고백해 안타까움을 더했다.

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목숨을 걸고 북한을 떠나 새로운 삶을 얻었지만, 정작 가장 그리운 가족들과는 다시 만날 수 없게 된 김서아. 그의 가슴 아픈 사연이 시청자들의 안타까움을 자아냈다.