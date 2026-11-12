박하나♥김태술, 주식 수익률 75% 대박..결혼반지 대신 택한 선물

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 박하나가 농구선수 출신 김태술과 결혼을 결심하게 된 특별한 계기를 공개했다.

12일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에는 스페셜 MC로 그룹 에이티즈 윤호와 여상이 함께한 가운데, 이유리와 박하나의 일상이 공개됐다.

이날 이유리의 집에서 함께 음식을 만들던 박하나는 남편에 관한 이야기를 나눴다. 이유리는 박하나에게 "너네 남편도 엄청 검소하지 않냐"며 "커피숍에서 만나서 얘기하는데, 결혼 선물로 다른 거 하지 말고 주식 사자고 했다더라"고 언급했다.

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실제로 두 사람은 결혼반지를 주고받는 대신 서로에게 주식을 선물한 것으로 알려졌다. 해당 주식은 75%의 수익률을 기록해 주변을 놀라게 했다.

이어 누가 먼저 결혼을 제안했는지 묻자 박하나는 특별히 한쪽이 먼저 청혼한 것은 아니었다고 설명했다. 그는 "처음 만났을 때부터 '이 사람이 결혼 상대로 괜찮겠다'는 생각이 들었다"며 "그러다 어느 날 보니 자연스럽게 식장을 알아보고 있더라"고 당시를 떠올렸다.

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한편 박하나는 2025년 전 농구선수 김태술과 결혼에 골인해 달달한 신혼을 즐기고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com