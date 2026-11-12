곽선영, 아기와 '7층→4층' 엘리베이터 추락…"3시간 동안 갇혀"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 곽선영이 아기와 함께 엘리베이터에 갇혀 3시간가량 구조를 기다렸던 아찔한 경험을 털어놨다.

12일 방송된 SBS 예능 '거장항준' 5회에는 배우 허성태, 곽선영, 이민기가 게스트로 출연했다.

이날 송은이가 "살면서 강한 쇼크를 받은 적이 있느냐"고 묻자 곽선영은 "엘리베이터가 추락한 적이 있다. 아기 유모차가 있었고, 7층에서 4층까지 추락했다"고 말해 출연진을 놀라게 했다.

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곽선영은 당시 엘리베이터 안에 3시간 정도 갇혀 있었다고 전했다. 소방관들이 구조에 나섰지만 엘리베이터가 층과 층 사이에 멈춰 있어, 먼저 아기를 아래로 내려보낸 뒤 곽선영도 빠져나왔다고 설명했다.

그는 "되게 놀라운 일인데 당시에는 충격을 받거나 놀라지 않았다"며 "119에 신고하고 음악을 틀어놨다. 다른 분들이 놀라면 안 되니까, 패닉이 오면 안 되니까"라고 당시를 떠올렸다.

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이어 "덜컹하는 순간 갑자기 확 떨어지다가 '우당탕' 하고 뭔가 걸리는 느낌이었다"며 "엘리베이터 숫자가 바뀌는 순간이 아직도 슬로모션처럼 기억에 남아 있다"고 말했다.

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곽선영의 침착한 대처에 장항준은 "거의 간호사급인데?"라고 감탄했고, 송은이도 "응급구조사의 매뉴얼 같다"며 놀라워했다.

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narusi@sportschosun.com