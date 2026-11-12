"미치고 홀렸다" 톱개그맨의 몰락..사업 실패에 뇌경색 덮친 '사라진 26년' (특종세상)

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[스포츠조선 김수현기자] 1990년대 '타잔송'으로 전국적인 인기를 끌었던 개그맨 최성훈이 26년간 방송을 떠났던 사연과 건강 악화로 귀촌을 준비하는 근황을 공개했다.

12일 방송된 MBN '특종세상'에서는 한때 방송 3사를 종횡무진하며 전성기를 누렸던 개그맨 최성훈의 파란만장한 인생 이야기가 공개됐다.

최성훈은 1990년대 '타잔송'으로 스타덤에 오른 뒤 특유의 입담으로 시골 어르신들과 소통하며 큰 사랑을 받았다. 어린이날 행사 때는 헬기를 타고 이동할 정도로 높은 인기를 누렸고, 방송가를 누비며 화려한 전성기를 보냈다.

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그러나 2000년대 초반 돌연 방송 활동을 중단하고 대중의 시야에서 사라졌다. 그 이유는 사업에 대한 욕심 때문이었다.

최성훈은 당시를 떠올리며 "어떤 기술을 개발했는데 성공하다 보니까 세상이 다 내 것 같았다. 방송이고 뭐고 눈에 들어오지 않았다"며 "미친 거다. 홀린 거다"라고 털어놨다.

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그는 노래방 사업에 뛰어들면서 방송과 사업을 병행하지 못했고, 결국 방송 활동까지 중단하게 됐다. 하지만 모든 것을 걸었던 도전은 연이은 사업 실패로 이어졌다. 사업 과정에서 사람에 대한 배신감까지 겪으며 자신감도 잃었다.

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그렇게 긴 공백기를 보낸 최성훈은 다시 방송에 도전하기로 마음먹었다. 유튜브를 통해 시골 어르신들과 특유의 입담을 나누는 콘텐츠를 선보였고, '고향맨'이라는 이름으로 돌아왔다. 그의 영상은 조회수 1000만 회를 기록하며 다시 한번 화제를 모았다.

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하지만 재기를 꿈꾸던 순간 건강에 빨간불이 켜졌다. 최성훈은 "다시 해볼까 고민하던 차에 한 번 쓰러졌다. '이렇게 끝나나?' 싶었다. 나는 열심히 살았는데"라 한탄했다. 그는 뇌경색 이후 대산포진, 당뇨, 천식까지 않으며 힘들었던 시간을 떠올렸다.

최성훈은 "한때는 힘들어서 나락에 빠진 적도 있었는데 내가 일어나서 뚜벅뚜벅 더 좋은 길로 가고 있는 걸 보여드리고 싶다"라고 밝혔다.

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한때 전국적인 인기를 누렸지만 사업 실패와 긴 공백, 건강 악화까지 겪어야 했던 최성훈. 26년 만에 '고향맨'으로 돌아온 그가 다시 대중 앞에 선 가운데, 이제는 무리한 도전보다 건강과 가족을 생각하며 새로운 인생 2막을 준비하고 있다.