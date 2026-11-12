신은정♥박성웅, 17세 아들 아직도 입에 뽀뽀 "아빠랑 이런 사이 몇이나"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 박성웅이 17세 아들과 남다른 부자 사이를 자랑하며 애정을 드러냈다.

12일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 박성웅이 게스트로 출연했다.

이날 김원훈은 박성웅에게 평소 집에서 요리도 하는지 물었다. 이에 박성웅은 "요리는 안 하고 설거지는 많이 한다"고 답해 웃음을 안겼다.

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이어 아들과 함께 시간을 보내는 편인지 묻는 질문에는 10대 아들을 둔 아버지의 현실적인 고민을 털어놨다. 박성웅은 "17살 정도 되는 남자애들은 부모랑 어디를 잘 안 간다"면서도 "그런데 17살 짜리가 아직도 입에 뽀뽀를 한다"고 밝혀 출연진을 놀라게 했다.

아들과 입맞춤을 한 뒤 서로 입을 닦는지 묻자 박성웅은 "서로 닦는다. 그렇긴 한데 서로 '우린 아직 이런 사이다' 하는 상징적인 행위"라며 웃었다.

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또한 아들이 먼저 입맞춤을 해준 뒤 "17살 짜리 남자애가 아빠랑 입에 뽀뽀하는 사람이 몇이나 있겠어"라고 말한다고 전했다. 이어 "우리 아들 얼굴에서 이중구가 보인다"고 농담해 웃음을 더했다.

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한편, 박성웅은 2008년 배우 신은정과 결혼해 슬하에 아들 한명을 두고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com