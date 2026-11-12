장항준, 혈압약 2알 먹고 스페인서 실신…기절해도 '웃상' 폭소

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 장항준 감독이 해외여행 중 혈압약 중복 복용으로 의식을 잃고 쓰러졌던 아찔한 에피소드를 공개해 웃음을 안겼다

12일 방송된 SBS 예능 프로그램 '거장항준' 5회에는 배우 허성태, 곽선영, 이민기가 게스트로 출연해 장항준과 유쾌한 입담을 뽐냈다.

이날 장항준은 영화 '왕과 사는 남자' 촬영을 마친 뒤 연출부 스태프들과 함께 스페인과 포르투갈로 떠났던 여행 비화를 털어놨다.

Advertisement

그는 "전날 술을 많이 마시고 일어난 아침에 '내가 혈압약을 먹었나' 싶더라"며 "제작진에게 물었더니 '안 드신 것 같다'고 해서 한 알을 더 복용했다"고 당시 상황을 설명했다.

문제는 운동 직후 발생했다. 혈압약을 두 알 복용한 상태에서 러닝머신을 뛰고 내려온 장항준은 갑작스러운 이상 증세를 느꼈다.

Advertisement

그는 "머리가 핑 돌면서 눈앞이 노래지더라"며 "카페에 가서 커피를 마시자고 하고 이야기를 나누던 중 기억이 끊겼다. 대화를 하다가 그대로 쓰러진 것"이라고 회상했다.

Advertisement

이어 장항준은 "혈압약 두 개를 먹어 혈압이 급강하한 것이 원인이었다"면서도 "그런데 말 많은 사람은 쓰러질 때까지 말을 하더라"고 특유의 입담을 발휘해 현장을 폭소케 했다.

Advertisement

이와 함께 공개된 당시 사진에는 바닥에 누워 의식을 잃은 상태에서도 해맑게 미소를 짓고 있는 장항준의 모습이 담겨 출연진들을 경악하게 했다.

사진을 본 허성태는 "의식은 있는 거냐. 마치 수면 내시경 할 때 느낌이다"라고 직언을 날려 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

Advertisement

장항준은 기절했던 순간의 기묘한 경험도 덧붙였다.

그는 "몽롱해지면서 환상 같은 게 보였다. 계단을 계속 올라갔는데 그 계단이 1693계단이었다"며 영화 '왕과 사는 남자'의 최종 스코어 숫자를 언급해 마지막까지 유쾌한 너스레를 떨었다.

narusi@sportschosun.com