서인영, 우울증 딛고 재혼 앞뒀다…"다시 일어난 건 남친 덕분"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 서인영이 힘든 시기를 함께 견뎌준 남자친구에게 고마움을 전했다.

12일 방송된 E채널 예능 '서인영의 유행꼰대'에는 정형돈이 일일 수강생으로 출연해 '불안'을 주제로 이야기를 나눴다.

이날 상담 전문가 이호선은 연예계에서 가장 안정감을 주는 남편으로 이상순을 꼽았다. 자료 화면으로는 과거 유튜브 채널 '뜬뜬'에 출연한 이효리의 이야기가 공개됐다.

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영상에서 이효리는 이상순이 자신을 한결같이 지지해준다며 "'오빠, 나 이제 40이 지나가는데 이제 안 하면 못 하지 않을까?'라고 하면 '너는 50, 60에도 할 수 있다'고 입버릇처럼 말해준다"고 했다.

유재석도 "상순이가 기타를 가르쳐준 적이 있는데 우리한테 뭐라고 한 적이 없다"고 거들었고, 이효리는 "오빠는 뭐라고 하는 스타일이 아니다"라고 맞장구쳤다.

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이를 본 서인영은 "인내를 갖고 잘 기다려주는 것 같다"며 공감했다. 자신에게 가장 큰 안정감을 주는 사람을 묻는 말에는 현재 교제 중인 남자친구를 꼽았다.

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그는 "그래서 오래 만나게 된 것 같다"며 "우울증을 이겨내고 다시 일할 수 있었던 것도 남자친구 덕분"이라고 말했다.

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이어 남자친구가 "넌 할 수 있어", "해보고 얘기해"라고 격려해줬다고 전했다. 정형돈은 자신에게 안정감을 주는 사람으로 "레귤러 방송을 갖다주는 PD님"을 꼽으며 "시즌제로 하면 굉장히 불안하다"고 말해 웃음을 안겼다.

한편 서인영은 오는 12월 26일 6세 연상의 NP 최지훈 대표와 결혼식을 올릴 예정이다.

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narusi@sportschosun.com