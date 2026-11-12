전진 앞에서 대놓고 "류이서가 너무 아깝다"..후배 승무원, 단호한 한마디

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[스포츠조선 김수현기자] 신화 전진의 아내 류이서가 전직 승무원 후배들과 만나 결혼 당시의 솔직한 반응과 승무원 시절 미담을 대방출했다.

12일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 류이서가 아시아나항공 재직 시절 함께 비행했던 후배들과 오랜만에 과거 추억을 나누는 영상이 공개됐다.

이날 오랜만에 만난 후배들은 승무원 시절 류이서의 미담을 전했다.

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훈훈한 칭찬이 이어지자 전진은 "지인들도 그렇고 여기 나오신 분들도 칭찬을 엄청하고 하니까 항간에는 '지인들이 다 올려주는 것 아니냐'라 생각하는 분들도 있을 수 있다"라며 말했다.

하지만 후배 김미서는 고개를 저으며 단호하게 "실제는 더하다"며 현실 미담을 쏟아냈다.

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김미서는 "현직 후배들이랑 저희 단톡방이 아직 그대로 있다. 선배님 만나러 간다고 했더니 선배님한테 편지를 써서 보내줬다"라고 했다. 편지에는 류이서가 보고싶은 후배들의 감동 메시지가 가득했다.

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류이서는 아시아나 항공 재직시절 주눅들어있는 막내나 인턴 승무원들을 살뜰하게 챙겨줬다고.

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김미서는 "막내 시절 실수를 하면 일러바치는 경우도 간혹 있는데, 류이서 선배님은 제대로 된 매뉴얼과 꿀팁을 알려주시고, 매니저님이 오시면 오히려 저를 칭찬해 주셨다"고 고마움을 전했다.

특히 후배들은 전진·류이서 부부의 모습을 지켜본 솔직한 심경도 털어놔 눈길을 끌었다.

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'후배들이 봤을 때 전진·류이서 부부의 모습은 어땠나'라는 질문에 후배 김미서는 망설임 없이 "선배님이 너무 아깝다는 생각을 했다"고 폭탄 발언을 던졌다.

이유를 묻자 후배는 "선배님을 너무 잘 알다 보니까 인성 되지, 얼굴 되지, 성격 좋으시지, 컴플레인도 없으셨다"고 극찬해 현장을 훈훈하게 물들였다.

실제로 전진과 결혼 발표 당시 한 직장인 커뮤니티에서는 류이서와 함께 근무한 동료들의 글이 쏟아졌다. 동료들은 "우리 회사에서 제일 천사셨다. 비행 때 너무 잘 챙겨주셨는데, 행복하셔야 한다. 성격도 미모도 최고" "선배님이랑 같이 일하면 막내 때 너무 행복했다"라며 훈훈한 미담글을 여럿 올렸다.

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한편 승무원 출신인 류이서는 지난 2020년 그룹 신화 멤버 전진과 결혼했으며, SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명' 등 다양한 방송을 통해 단아한 미모와 다정한 부부 일상을 공개하며 많은 사랑을 받고 있다.