'강경준 불륜 용서' 장신영, 등산로에서 포착됐다..홀가분해진 미소

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 장신영이 가을 단풍이 물든 산을 찾아 여유로운 근황을 전하며 밝은 미소로 눈길을 끌었다.

12일 장신영은 별다른 멘트 없이 등산 중 촬영한 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 장신영은 '불암산 508m'라고 적힌 정상 표지 바위 옆에서 환한 미소를 짓고 있다. 가을 단풍이 아름답게 물든 산을 배경으로 정상에 오른 성취감을 만끽하는 모습이다.

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특히 편안한 표정과 홀가분한 미소가 시선을 사로잡았다. 힘든 산행을 마친 뒤에도 밝은 모습을 보여준 장신영의 근황에 관심이 쏠렸다.

장신영은 최근까지도 개인적인 아픔을 겪으며 힘든 시간을 보내야 했다.

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앞서 장신영은 아들 한 명을 둔 상태에서 2018년 배우 강경준과 재혼했다. 이듬해 둘째 아들을 품에 안았으며, 이후 부부가 예능 프로그램에 함께 출연하며 다정한 가족의 일상으로 많은 사랑을 받았다.

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그러나 2023년 강경준이 불륜 논란에 휩싸이면서 가정에 큰 시련이 찾아왔다.

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당시 장신영은 직접 입장을 밝히며 "남편과 많은 이야기를 나눴다. 수없이 자책하고 반성했다. 차마 글로 옮기기 어려운 고통의 시간을 보냈지만, 저희는 오직 아이들을 위해 다시 한 가정 안에서 살아가려 한다"고 전했다.