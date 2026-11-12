'유퀴즈 출연' 젠슨 황, 결국 엔비디아 CEO 사임..'불륜 논란' 인정 나흘만

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 미국 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국 스파이 연루 의혹 등 잇단 스캔들에 휩싸인 가운데 12일(현지시간) 전격 사퇴했다. '불륜 의혹'을 인정한 지 나흘 만이다.

엔비디아 이사회는 이날 성명을 통해 황 CEO가 사장과 최고경영자, 이사회 이사직에서 즉각 사임한다고 밝혔다.

이사회는 콜레스 크레스 최고재무책임자(CFO) 겸 수석부사장을 임시 CEO로 임명했다. 또한 하비 C. 존스를 회사 첫 이사회 의장으로 선임했다고 밝혔다.

Advertisement

1993년 엔비디아를 공동 설립한 젠슨 황은 이후 33년 동안 회사를 이끌며 엔비디아를 글로벌 AI 반도체 시장을 주도하는 기업으로 키워냈다.

그러나 최근 미국 정보당국이 중국 스파이로 의심하는 싱가포르 기업 메가스피드의 전직 임원 앨리스 황과 불륜 관계였던 것으로 드러나면서 논란에 휩싸이게 됐다. 이에 젠슨 황은 "아내에게 불충실했다. 내 행동은 아내와 자녀들에게 상처를 줬으며, 내가 한 일에 대해 어떠한 변명의 여지도 없다. 가족과 임직원 모두에게 사과한다"고 밝히며 자신의 불륜 사실을 시인하고 사과했다.

Advertisement

여기에 젠슨 황이 자신에게 직접 보고하는 엔비디아 헬스케어 부문 부사장 킴벌리 파월과도 혼외 관계를 맺었다는 보도가 나오면서 파문은 더욱 커졌다.

Advertisement

한편 젠슨황은 지난 6월 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한 바 있다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com