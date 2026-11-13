노홍철, 슈퍼모델과 서로 첫눈에 반했는데..."전남친이 유명 가수, 결국 포기"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 노홍철이 과거 슈퍼모델에게 첫눈에 반해 몰래 뒤를 쫓고 직접 만남까지 만들어냈던 영화 같은 짝사랑 일화를 공개했다.

12일 노홍철의 유튜브 채널에는 '노홍철이 작정하고 싹 갈아엎은 용산 주택 최초공개 (+연애 썰)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 연애 이야기를 나누던 노홍철은 과거 가슴 설?? 첫사랑을 떠올렸다. 그는 "너무 좋아했는데 상황이 바뀌어서 헤어졌다"며 한 슈퍼모델과의 특별한 인연을 공개했다.

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노홍철은 대학생 시절 여행사 '홍철 투어'를 운영하던 당시를 회상했다. 여행을 떠나기 위해 배에 오르던 한 슈퍼모델을 보고 첫눈에 반했다는 것.

그는 "첫눈에 반했다. 배를 타고 가는데 보고 싶어서 못 참겠더라. 찾아다니다 발견했는데, 날 볼까 봐 숨어서 몰래 지켜봤다"고 털어놨다.

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여행이 끝난 뒤에는 그녀와의 인연을 놓치고 싶지 않았다. 노홍철은 "여행이 끝나고 연락처를 안 받으면 후회할 것 같았다. 연락처를 받아야 하는데 용기가 나지 않아 주소를 적어달라고 부탁했다"고 말했다.

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편지를 쓰고 싶다는 핑계로 주소까지 받아냈지만 정작 편지는 보내지 못했다고. 마음이 너무 컸던 탓에 선뜻 용기를 내지 못했던 것이다.

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결국 노홍철은 직접 만날 기회를 만들기로 했다. 그는 "대학교 교양 수업 교수님께 슈퍼모델을 초빙해 특강을 열면 좋겠다고 제안했다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

그렇게 다시 만난 여성은 노홍철에게 "왜 편지를 안 썼냐"고 물었다. 알고 보니 그녀 역시 당시 노홍철에게 첫눈에 반해 있었던 것. 두 사람은 서로가 상대방을 찾아다녔다는 사실을 뒤늦게 알게 되면서 급격히 가까워졌다고 한다.

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하지만 깊은 관계로 발전하지는 못했다. 노홍철은 "당시 그 친구에게 6년 만난 남자친구가 있었는데 (헤어질 무렵) 너무 유명한 가수가 된 거다"라고 전했다.

공교롭게도 노홍철 역시 방송계에 데뷔해 VJ로 활동하며 지상파에 진출했다. 그런데 방송에서 만난 게스트가 바로 그 여성의 전 남자친구였던 것. 노홍철은 "그때 제가 VJ가 되고 공중파에 나가게 됐는데, 게스트가 그 전 남자친구인 거다. 그런데 그 연예인이 저를 너무 예뻐해 줬다"고 당시 상황을 설명했다.

이어 "당시에는 너무 어려웠다. 지금이었으면 그녀를 만났을 거다. 그런데 그때는 너무 어리니까 그 상황이 안 될 것 같았다"며 상대방의 호의조차 부담스럽게 느꼈던 어린 시절을 돌아봤다.

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결국 노홍철은 여성에게 자신의 솔직한 마음을 털어놓은 뒤 관계를 정리했다고 한다. 이후 1년이 지나 그녀가 다른 남자와 결혼했다는 소식을 듣게 됐다.

노홍철은 서로 첫눈에 반했지만 끝내 인연으로 이어지지 못했던 과거를 떠올리며 아쉬움을 드러냈다. 용기 내지 못했던 젊은 날의 사랑이 오랜 시간이 흐른 뒤에도 영화 같은 추억으로 남아 있었다.