장윤정 친모는 사기 실형, 父는 응원 세례..."댓글에 많은 힘 얻었다"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 장윤정이 자신의 유튜브 채널을 통해 대중의 뜨거운 응원을 받고 있는 친정아버지의 근황을 전하며 뭉클한 효심을 드러냈다.

12일 유튜브 채널 '장공장장윤정'에는 홈쇼핑 생방송 현장과 육아 일상을 담은 영상이 공개됐다.

이날 장윤정은 생방송을 위해 차로 이동하던 중 최근 자신이 운영 중인 유튜브 채널의 시청자 반응을 분석한 결과를 털어놨다.

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그는 "채널을 운영하면서 구독자분들이 어떤 콘텐츠를 제일 좋아하시나 데이터 분석을 해봤다"며 "우리 아빠를 제일 좋아하시더라"라며 웃었다.

그는 "내가 아무리 뭘 해도 그냥 우리 아빠를 제일 좋아하시더라"고 흐뭇해 했다.

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무엇보다 장윤정은 대중의 따뜻한 관심이 아버지에게 큰 원동력이 되고 있다며 고마움을 전했다. 그는 "댓글을 통해 우리 아빠가 정말 많은 힘을 얻고 계신다"며 "직접 보셨나보다. 내게 '날 그렇게 응원해 주더라고 말이야'라며 정말 좋아하셨다"고 아버지의 반응을 전해 훈훈함을 자아냈다.

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당초 본업인 노래와 무대 뒷모습을 주로 보여주기 위해 채널을 개설했다는 장윤정은 "1위가 우리 아빠고, 2위가 내 먹방이었다"며 의외의 결과에 놀라움을 표했다.

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먹방도 인기가 많은 것에 놀란 장윤정은 "내가 맛있게 먹나? 하영이가 '엄마 참 맛있게 먹는다' 하더라"라며 틈새 바나나 먹방으로 센스를 발휘했다.

한편, 장윤정은 지난 2013년 부모의 이혼 소송 과정에서 모친과 금전적 갈등을 겪으며 절연했다. 이후 장윤정의 모친 육 씨는 최근 딸의 이름을 사칭하며 3000만 원대 투자 사기 행각을 벌인 혐의로 실형 10개월을 선고 받았으며, 이에 불복해 항소했다.