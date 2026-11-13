전진이 반할 만했다..♥류이서 승무원 미모에 후배들 목격담 "인간 아시아나"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 전진의 아내 류이서가 승무원 시절 후배들로부터 '인간 아시아나'라는 찬사와 함께 남다른 실물 미담을 인증받았다.

12일 류이서의 유튜브 채널에는 '류이서와 아시아나 후배들이 말하는 역대급 승무원 군기 문화 (충격주의)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 전진은 후배들에게 류이서의 첫인상이 어땠는지 물었다. 이에 류이서는 "어머나, 무서워"라며 후배들의 솔직한 이야기를 앞두고 긴장한 모습을 보였다.

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후배 김미소는 "생생하다"며 류이서와 처음 만났던 순간을 떠올렸다.

그는 "선배님이 굉장히 하얗지 않나. 제가 친한 사람들에게 선배님을 부르는 저만의 애칭이 따로 있었다"고 말해 궁금증을 자아냈다. 이어 "그 애칭이 '키티'였다. 선배님이 너무 하얗고 선한 인상이셔서 그렇게 불렀다"고 설명했다.

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뜻밖의 별명에 류이서는 "왜 나한테 얘기 안 했냐"고 웃으며 반응했다. 그러자 김미소는 "그때는 기수 차이가 너무 많이 났고, 선배님이 싫어하실 수도 있으니까 그냥 마음속으로만 생각했다. 친한 사람들에게만 이야기했다"고 털어놨다.

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남자 승무원 출신인 후배 엄도윤 역시 류이서의 압도적인 비주얼을 회상했다. 엄도윤은 "남승무원이라 여자 선배님들을 많이 보는데, 류이서 선배님을 처음 보고 든 생각은 딱 하나였다. 바로 '인간 아시아나'였다"고 극찬했다.

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그는 "아시아나 역대 모델들을 보면 모델들이 보여주는 특유의 이미지가 있는데 선배님이 그 느낌과 너무 비슷했다"며 "일단 승무원 헤어스타일이 잘 어울리기가 쉽지 않은데 선배님은 정말 잘 어울렸다"고 극찬했다.

후배들의 생생한 증언을 통해 류이서의 승무원 시절 첫인상이 공개되면서 관심이 쏠렸다. 특히 단아하고 청순한 이미지부터 승무원 특유의 분위기까지 후배들의 기억 속에 강렬하게 남아 있었다는 점이 눈길을 끌었다.

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실제로 전진과 결혼 발표 당시 한 직장인 커뮤니티에서는 류이서와 함께 근무한 동료들의 미담이 쏟아졌다. 동료들은 "성격도 미모도 최고" "외모도 마음도 천사" "전진이 사람 볼 줄 안다"는 극찬 릴레이로 훈훈함을 자아냈다.

한편 승무원 출신인 류이서는 2020년 그룹 신화 멤버 전진과 결혼했다. 이후 SBS '동상이몽2-너는 내 운명' 등 다양한 방송과 유튜브를 통해 다정한 부부의 일상을 공개하며 많은 사랑을 받고 있다.