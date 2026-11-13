'4월 결혼' 솔비, ♥이규한 허리 부상에 냉정 손절…"바로 편 바꿔"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 화가 솔비가 내년 4월 결혼을 앞둔 예비신랑 이규한과 골프 데이트에 나섰다가, 부상 소식에 곧바로 등을 돌리는 반전 면모로 폭소를 자아냈다.

12일 유튜브 채널 '솔비이즈백'에는 공개 열애 중인 솔비와 배우 이규한이 함께 필드를 찾은 일상이 공개됐다.

이날 라운딩에 앞서 이규한은 전날 입은 허리 염좌를 언급하며 아픈 기색을 드러냈다.

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당초 예비신랑과 한 팀을 이뤄 경기를 펼칠 예정이었던 솔비는 이규한의 부상 소식을 듣자마자 일말의 고민도 없이 "그럼 오늘은 여성 팀 대 남성 팀으로 가자"며 단칼에 팀 변경을 선언했다.

예비신부의 냉정한 태도에 당황한 이규한은 "허리가 좀 아프다고 하자마자 바로 편을 바꾸더라"며 서운함을 토로해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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두 사람의 유쾌한 예비부부 케미는 골프장 곳곳에서 이어졌다. 솔비는 본인의 골프채만 챙겨 나오고 정작 공과 티(Tee)는 하나도 준비하지 않는 엉뚱한 모습으로 이규한을 헛웃음 짓게 했다.

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또한 두 사람은 주변 사람들에게 정체가 탄로 날 것을 우려해 마스크로 얼굴을 가린 채 라운딩에 나섰으나, 예약 과정에서 본명을 사용하는 바람에 시종일관 좌충우돌하는 모습으로 현실 커플다운 친근한 매력을 뽐냈다.

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narusi@sportschosun.com