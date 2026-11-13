"이거 나 영정사진 써줘"…이혜영, 90세 母 한마디에 '오열'

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 겸 화가 이혜영이 90세를 앞둔 어머니의 영정사진을 촬영하며 눈물을 쏟았다.

12일 이혜영의 유튜브 채널 '혜영이는 못말려'에는 미국에 거주 중인 90세 노모와 특별한 하루를 보내는 이혜영의 모습이 공개됐다.

이날 이혜영은 어머니의 영정사진을 직접 준비하게 된 가슴 아픈 사연을 털어놨다.

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그는 "엄마가 옛날에 아버지가 돌아가셨을 때 혼자서 한복을 맞춰 오셨다"며 "너무 마음에 안 드는 한복을 입고 집에서 왔다 갔다 하시더니 사진을 한 장 찍어달라고 하셨다"고 회상했다.

이어 "사진을 찍어드렸더니 '혜영아, 이거 나 영정사진 써줘'라고 하시더라. 그 말을 듣고 혼자 방에 들어가서 엉엉 울었다"며 "안 되겠다 싶어서 이제 곧 90세가 되시니 제대로 한번 찍어드려야겠다고 마음먹었다"고 밝혔다.

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이후 이혜영은 어머니가 일주일에 세 번 찾는 시니어 센터를 방문한 뒤 함께 사진관을 찾았다. 고운 한복을 차려입고 카메라 앞에 선 어머니에게 이혜영은 "이건 엄마 인생에서 가장 마지막으로 멋있게 쓰일 사진이다. '천국에 올라가자' 생각하면서 예쁘게 웃어라"며 애써 밝게 분위기를 띄웠다.

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촬영을 마친 어머니는 "이제 나이가 90대니 살만큼 살았다는 생각이 든다. 친구들도 반 이상 세상을 떠나니 나도 가야지 싶어 마음이 약해진다"고 담담히 말했다.

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특히 사진 촬영 중 먼저 떠난 남편을 떠올렸다며 "남편 갈 때 '이다음에 만나요'라고 한 게 마지막이었다"고 고백해 뭉클함을 안겼다.

이혜영은 "오늘이 가장 젊은 날에 찍어놔서 다행이다. 큰 숙제를 하나 마친 느낌이라 슬프면서도 다행스럽다"며 "다시 태어나도 엄마 딸로 태어나고 싶다"고 진심을 전했다.

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어머니 역시 "부 서방과 사이좋게 잘 살아줘서 고맙다. 떨어져 사니 밥 잘 챙겨 먹고 건강하기만 해라. 사랑한다"며 딸을 향한 깊은 애정을 드러냈다.

narusi@sportschosun.com