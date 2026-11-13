'집 자랑' 이유리, ♥12살연상 목사에 "사귀지도 않았는데 결혼 고백"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이유리가 12살 연상인 목사 남편과의 결혼 비하인드 스토리를 공개해 눈길을 끌었다.

12일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 원조 대용량 여신 이유리의 도파민 터지는 하루가 공개됐다.

이날 이유리는 박하나와 함께 요리하며 자신의 결혼 비하인드 스토리를 공개했다.

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2010년 결혼한 이유리는 어느덧 결혼 16년 차를 맞았다. 먼저 결혼을 제안한 사람이 누구였느냐는 박하나의 질문에 이유리는 남편에게 먼저 결혼하고 싶다는 마음을 고백했다고 밝혔다.

이유리는 "나이 차이가 있다 보니까 저 사람하고 연애는 못 할 것 같고 한다면 결혼을 해야 할 것 같았다. 혼자 고민을 많이 하고 고백을 했다. 그네 타면서 결혼하고 싶다고 말했다. 사귀고 있는 것도 아닌데. 혼자 결정하고 혼자 고백을 했다. 남편이 깜짝 놀랐다. 남편이 나를 진정시켰다. 무슨 자신감이었는지 모르겠다. 내가 말하면 넘어올 거라고 생각했나 보다. 1년간 연애하고 결혼했다"고 당시를 회상했다.

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한편 이유리는 2010년 연상의 목사와 결혼했다.

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앞서 이유리는 '편스토랑'에서 정리 전문가 18명에게 도움을 받아 어마어마한 양의 살림살이를 15시간에 걸쳐 정리했다고 밝힌 바 있다.

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jyn2011@sportschosun.com