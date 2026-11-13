'박민♥' 오나미, '7억 한강뷰 펜트하우스' 자랑..불꽃축제까지 직관하는 한강뷰

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 오나미가 7억 원 상당의 한강뷰 펜트하우스를 공개해 눈길을 끌었다.

12일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '7억 원 펜트하우스 테라스에 텐트를 친다면?! 나미&승희랑 한강뷰 시티 캠핑'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 송은이가 오나미의 집을 찾아 특별한 캠핑을 즐기는 모습이 담겼다. 이날 송은이는 오나미의 펜트하우스에 마련된 널찍한 야외 테라스를 보고 감탄했다. 탁 트인 한강뷰를 자랑하는 공간으로, 집에서 불꽃축제까지 직관할 수 있는 구조라고 소개돼 놀라움을 안겼다.

Advertisement

송은이는 직접 가져온 텐트를 테라스에 설치하며 즉석에서 캠핑 분위기를 연출했다. 도심 한복판에서 즐기는 야외 캠핑에 두 사람은 한껏 들뜬 모습을 보였다.

이어 맛있는 캠핑 요리를 함께 만들어 먹으며 여유로운 시간을 보냈다. 소소한 대화를 나누며 화기애애한 분위기를 이어간 두 사람은 캠핑의 하이라이트인 불멍까지 즐기며 낭만적인 시간을 완성했다.

Advertisement

특히 넓은 테라스와 탁 트인 한강 전망이 어우러진 오나미의 펜트하우스가 시선을 사로잡았다. 집 안에서도 캠핑 분위기를 만끽할 수 있는 특별한 공간이 감탄을 자아냈다.

Advertisement

한편 오나미는 2022년 2세 연하 축구선수 출신 박민과 결혼했다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com