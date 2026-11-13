'취권' 성룡과 활약한 무술배우 황정리 별세..향년 81세

사진=KBS 방송화면 캡쳐

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[스포츠조선 이게은기자] 영화 '취권'에서 홍콩 배우 성룡과 활약했던 '무술계의 거장' 원로 배우 황정리 세계무술총연합회 총재가 세상을 떠났다.

13일 영화계에 따르면 황정리는 전날 오전 갑자기 자택에서 쓰러진 후 병원으로 이송됐지만 의식을 되찾지 못했고 끝내 세상을 떠났다. 향년 81세.

김진용 전 황정리세계무술총연합회 의장은 "세계 무예계의 큰 별, 황정리 총재님께서 별세하셨다. 대한민국을 넘어 세계 무술영화의 역사에 뚜렷한 발자취를 남기셨다. 영화 '취권'과 '사형도수'를 비롯한 수많은 작품에서 보여주신 독보적인 발차기와 강렬한 연기는 세계 영화인과 무예인들의 기억 속에 영원히 남을 것"이라고 추모했다.

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사진=KBS방송화면 캡쳐

고인은 1944년 생으로 1974년 영화 '돌아온 외다리'로 데뷔했다. 이후 홍콩 영화계에 진출해 '남권북퇴', '사형도수', '취권' 등 340편 이상에 출연하며 원조 한류스타로 활약했다.

특히 '취권'에 관한 일화는 유명하다. 그가 한 취객이 비틀거리는 모습을 보고 무술을 만들어 감독에게 제안해 '취권'이 탄생했으며 성룡을 황비홍 역으로 직접 추천, 성룡을 스타덤에 오르게 했다.

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국내 드라마 '모래시계', '돌아온 일지매' 등에서도 활약했다.

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한편 빈소는 서울성모병원 장례식장에 마련되며 발인은 11월 15일(일) 오전 8시 50분이다.

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joyjoy90@sportschosun.com