'이혼 후 첫 예능' 클라라, 韓 오더니 얼굴 또 달라졌네[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 클라라가 한국 예능에 복귀하며 확 달라진 비주얼을 뽐냈다.

클라라는 12일 자신의 계정에 "'솔로라서2' 많은 사랑과 관심 부탁 드린다"며 사진을 여러 장 게재했다.

공개된 사진에서 클라라는 단발머리에 내추럴 메이크업으로 청순한 이미지를 연출했다. 여기에 흰 티셔츠와 블라우스에 청바지를 매치한 패션으로 특유의 S라인을 드러내기도 했다.

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중국 활동에서 강렬한 아이 메이크업과 레드립으로 섹시한 이미지를 강조했다면, 한국 활동에서는 180도 달라진 매력으로 다시 한번 팬들의 시선을 사로잡았다.

클라라는 2004년 광고 모델로 데뷔, 2006년 KBS2 드라마 '투명인간 최장수'를 시작으로 연기에 도전했다. 2016년에는 중국 영화 '사도행자 : 특별수사대'에 출연하며 활동 무대를 중국으로 옮겼다. 클라라는 2019년 재미교포 사업가 사무엘 황과 비공개 결혼했으나 지난해 8월 협의이혼했다. 클라라의 한국 예능은 2017년 방송된 JTBC2 '말괄량이 길들이기2' 이후 9년 여만의 일이다.

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'솔로라서2'는 솔로라서 외롭지만 솔로라서 행복한, 매력 넘치는 솔로들의 진솔한 일상 관찰 리얼리티다. 프로그램은 신동엽 조윤희가 진행을 맡았으며 12월 7일 첫 방송된다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com