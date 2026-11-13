'기러기父 청산' 정형돈, 한유라♥ 눈치 얼마나 보길래.."최대한 눈에 안 띄려 해"

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[스포츠조선 이게은기자] 최근 기러기 아빠 생활을 끝낸 개그맨 정형돈이 웃픈(웃기고 슬픈) 고백을 했다.

12일 방송된 E채널 '서인영의 유행꼰대'에는 정형돈이 출연했다.

이날 정형돈은 서인영과 커플 싸움 상황극을 펼친 후 "살다 보니 그냥 숨쉬는 것 자체가 (아내에게) 미안할 때가 있다. 내가 아내 눈에 띄는 거 자체가 미안할 때도 있다"라며 고백해 웃음을 자아냈다.

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제작진도 웃자 정형돈은 "다들 그냥 웃는 게 아니다. 공감을 하시기 때문에 웃는 거다"라고 말했고 미미미누는 정형돈에게 "그럴 때 어떻게 하나?"라고 물었다. 그러자 정형돈은 "숨도 좀 참고 버티는 거다. 최대한 (아내) 눈에 안 띄려고 한다"라고 덧붙였다.

한편 정형돈은 지난 2009년 방송작가 출신 한유라와 결혼해 2012년 쌍둥이 딸을 얻었다. 한유라는 2021년부터 하와이에서 유학 생활을 한 두 딸을 뒷바라지했고, 정형돈은 기러기 아빠 생활을 해야 했다. 최근 정형돈은 5년만에 기러기 아빠 생활을 청산, 가족과 다시 살게 됐다.

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joyjoy90@sportschosun.com