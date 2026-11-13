리센느, 소속사 학대설·성희롱 법적대응 "반성문 내도 선처 안해"[종합]

SBS Life 더쇼 생방송이 10일 서울시 마포구 상암동 SBS프리즘타워에서 진행됐다. 1위를 차지한 리센느가 기뻐하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 리센느가 드디어 악플러를 향한 칼을 뽑았다.

소속사 더뮤즈엔터테인먼트는 12일 "최근 온라인 커뮤니티와 각종 SNS에서 멤버들을 겨냥한 근거없는 루머와 악의적 비방이 담긴 게시물이 반복적으로 작성, 유포됐음을 확인했다. 건전한 비판이나 의견 표현 범위를 명백히 벗어난 악질적 범죄 행위를 더이상 묵과하지 않을 것"이라고 밝혔다.

이어 "수위가 높은 악성 콘텐츠를 작성, 생성 및 배포한 자들을 상대로 1차 형사 고소를 완료했다. 현재 수사기관 조사가 진행 중이며 시일이 소요되더라도 엄중한 법적 책임을 물을 것"이라며 게시물 삭제, 회원 탈퇴, 아이디 변경, 해외 거주 및 IP 우회 등 어떤 경우에도 법적 대응을 하겠다고 했다.

Advertisement

특히 "어떠한 경우에도 합의나 선처없이 무관용 원칙에 따라 엄중한 법적 대응을 이어갈 것"이라며 "가해자가 반성문을 제출하거나 초범, 연령 등을 이유로 선처를 호소하더라도 단 하나의 예외 없이 끝까지 법적 책임을 물을 것"이라고 강조했다.

리센느는 지난해 멤버 원이의 개인 계정을 통해 공개한 콘텐츠들이 바이럴을 타며 '러브 어택'으로 역주행에 성공했다. 이후 카라 '프리티걸' 리메이크까지 성공하며 신드롬을 불러온 팀이다.

Advertisement

하지만 인기가 급상승할수록 크고 작은 구설수와 허위 루머가 리센느를 괴롭혔다. 지난해 하반기에는 멤버 메이가 라이브 방송을 진행하던 중 남성의 고성과 비명소리가 들렸다며 '소속사 학대설'이 제기됐다. 결국 멤버 본인이 직접 해명에 나섰지만 당시 분위기는 심각했다. 또 7월에는 원이가 일본인 멤버 미나미의 집에 방문했다 "무섭노"라는 사투리를 사용했다는 이유로 특정 커뮤니티 용어를 사용했다며 악플 테러를 받기도 했다.

Advertisement

3일 발표한 미니 4집 '펄스'가 초동 60만장을 돌파하며 음악방송 1위를 차지하는 등 '중소돌의 기적'이 이어지자, 일부 안티들은 근거 없는 사생활 루머나 외모 및 실력 비하를 했고 악성 합성물까지 유포되며 눈살을 찌푸리게 했다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com