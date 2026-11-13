다이아 기희현, '8천만원 호텔 결혼식' 웨딩화보 찍더니…♥이상윤과 대놓고 럽스타

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 다이아 기희현이 공개 열애 중인 이상윤과 변함없는 애정을 드러냈다.

기희현은 12일 자신의 계정에 "누가 카메라에다 핸드폰을 두니. 그게 바로 나에요. 다음에는 더 잘해볼게요"라며 영상을 게재했다.

공개된 영상에서 기희현은 이상윤과 함께 즉석 사진을 찍으며 다양한 포즈를 취했다. 그는 이상윤을 껴안고 입술을 내밀며 과감한 스킨십을 하기도 했다.

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기희현은 2015년 다이아 멤버로 데뷔, 2016년 Mnet '프로듀스 101'에 도전했으나 최종 데뷔조에서는 탈락했다. 다이아는 2022년 해체했다. 지난 6월에는 채널A '하트페어링'을 통해 얼굴을 알린 모델 이상윤과 일본 여행 영상을 공개하며 열애 사실을 인정했다.

9월에는 웨딩 화보를 공개해 화제를 모으기도 했다. 이번 화보가 실제 결혼 준비를 위한 것인지, 광고 혹은 스케줄상 촬영한 것인지는 공개되지 않았다. 다만 화보를 촬영한 호텔은 일반적인 서울 호텔 결혼식 평균 비용보다 1.6배 가량 비싼 곳으로 최소 8000만원 이상의 비용이 소요된다고 알려져 화제를 모았다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com