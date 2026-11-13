"뉴진스 5인 완전체 안 깨졌으면 수백억 벌었을것"…다니엘, 얼마 물어내야 할까[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 다니엘은 그룹 뉴진스의 손해를 얼마나 책임져야 할까.

12일 어도어가 뉴진스에서 퇴출한 다니엘과 그의 가족, 민희진 전 어도어 대표(현 오케이레코즈 대표)를 상대로 제기한 330억원대 위약벌 및 손해배상 청구소송 7차 변론기일이 열렸다.

이날 양측은 다시 한번 소송 지연 책임 소재를 놓고 치열한 신경전을 벌였다. 어도어 측은 해외 광고주 이슈 등 영업 비밀 때문에 공개할 수 없는 자료 외에 다니엘 측이 요청한 모든 자료를 이미 제출했음에도 다니엘 측이 소송의 본질보다 증거 서류 제출 및 소송 지연에 대한 이야기만 계속하고 있다며 피로감을 토로했고, 다니엘 측은 어도어 측이 고의로 소송을 지연시키고 있다고 했다.

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이런 가운데 수익 감소분 산정 방식이 핵심 쟁점으로 떠올랐다. 손해배상을 청구하려면 어도어가 다니엘의 계약 위반으로 원래 벌 수 있었던 일실 수익 중 얼마를 못 벌게 되었는지를 숫자로 증명해야 한다.

뉴진스 5인 완전체가 정상적으로 활동했을 때 예상되는 매출 수익과 다니엘이 이탈하고 남은 4인 체제 또는 활동 중단 및 재편 과정에서의 수익 차액이 곧 어도어가 입은 손해액의 기준이 된다. 그러나 멤버 1명이 빠졌을 때 팀 전체 매출이 정확히 몇 퍼센트나 줄어드는지 계산한 전례는 거의 없다는 것이 문제다.

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이에 어도어 측은 5인 완전체 기준으로 추산된 미래 기대수익에서 4인 활동 수익 등을 제외한 차액이나 손해를 다니엘 측의 귀책 사유로 연결해 배상받아야 한다고 주장했다. 반면 다니엘 측은 뉴진스 성과에서 민희진 전 대표의 공이 컸고, 멤버 개개인의 대체 불가능성과 팀 전체 특수성을 고려할 때 다니엘 개인이 물어내야 할 손해액을 특정할 수는 없다고 반박했다.

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재판부는 "객관적인 경제적 회계적 판단 기준을 가져오지 않으면 판사가 임의로 금액을 정할 수 밖에 없어 부담이 크다"며 어도어에 외부 계약 자료를 제출하라고 명령했다. 이를 바탕으로 전문 감정인이 30일까지 손해액 감정 평가서를 제출하면, 12월 10일과 8차 변론 기일을 열고 추가 변론을 진행할지 이대로 변론을 종결할지를 정할 전망이다.

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뉴진스는 2022년 7월 데뷔와 동시에 186억원의 매출액을 기록했고, 2023년부터는 '디토' 'OMG' '슈퍼샤이'의 메가 히트와 도쿄돔 팬미팅, 명품 앰배서더 및 광고 수익 등으로 1100억원대의 매출과 300억원대의 연간 영업이익을 냈다. 멤버들은 2023년 총 261억원, 즉 1인당 약 52억원을, 2024년에도 유사한 규모의 정산을 받은 것으로 알려졌다.

그러나 뉴진스는 2024년 11월 어도어가 계약을 위반했다며 전속계약 해지를 선언했다. 이후 재판부가 어도어와 뉴진스의 전속계약은 유효하다는 판단을 내리면서 멤버들은 다시 어도어로 복귀했으나, 뉴진스는 가장 빛났어야 할 2년을 그대로 날려보냈다. 분쟁으로 활동이 멈춘 2025년에는 매출이 295억원으로 무려 73%나 급감했고, 광고 공연 행사 등 용역 매출은 2024년 769억원에서 2025년 6억 8000만원 수준으로 99%나 증발했다.

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어도어는 이 책임을 물어 다니엘에게 전속계약 해지를 통보하고, 그를 비롯한 3인에게 소송도 냈다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com