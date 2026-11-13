이종석, '재혼황후' 노출에 당황.."제모 안 했다가 수모 당해"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이종석이 드라마 '재혼황후' 비하인드를 공개했다.

12일 유튜브 채널 'MMTG 문명특급'에는 '재혼황후'의 주역 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영이 출연한 영상이 공개됐다.

MC 재재는 이종석에게 "종석 씨는 뒤태가 너무 많이 나온다. 새였다가 사람으로 변하면 누드로 있어야 한다"라고 말했고, 이종석은 "정말 애석한 일"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

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이어 재재는 "원작이 부담스러우셨을 것 같다. 어깨는 얼마나 연습하신 거냐"라며 작품을 위해 어떻게 태평양 어깨를 키웠는지 물었다.

이종석은 "감독님이 진짜 아무것도 준비 안 해도 된다고 그러셨는데 막상 촬영할 때 갑작스럽게 벗었으면 좋겠다고 하셨다. 다리부터 훑고 올라오면 제모도 안 했는데..."라며 난처했던 상황을 떠올렸다. 이어 "하인리와 다리털이 안 어울린다고 생각했다. 어떻게 갑자기 나올지 모르니 항시 관리를 해야 했다"라고 덧붙였다.

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이종석은 "이런 수모를..."이라고 말했고 재재는 "이만저만 고생이 아니셨다"라며 너스레를 떨었다.

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한편 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼황후'는 동명의 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 작품이다. 동대제국의 완벽한 황후 '나비에'(신민아)가 도망 노예 '라스타'(이세영)에게 빠진 황제 '소비에슈'(주지훈)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 '하인리'(이종석)와의 재혼 허가를 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.

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joyjoy90@sportschosun.com