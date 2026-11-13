김지원, 촬영장 밖에서도 '천사'였다…아역남매 母가 공개한 '미담+선물'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김지원이 함께 드라마에 출연한 아역배우 남매에게 깜짝 선물을 건넨 사실이 알려지며 훈훈함을 자아냈다. 특히 남매의 어머니가 김지원의 따뜻한 인성과 촬영장 미담을 직접 공개해 눈길을 끌고 있다.

13일 아역배우 전지온, 전아이샤 남매의 어머니가 운영하는 SNS 계정에는 김지원에게 선물을 받은 아이들의 모습이 담긴 영상과 함께 감사의 글이 올라왔다.

남매의 어머니는 "천사 김지원 배우님께 깜짝 선물을 받은 지온이랑 아이샤"라며 김지원의 미담을 전했다.

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이어 "지온이 첫 촬영날 '오늘 촬영 열심히 하면 줄게'라며 동기부여 팍팍"이라며 "열심히 촬영을 마친 후 집에 돌아와 배우님이 준비해주신 깜짝 선물을 언박싱 후 너무 기뻐하는 아이들"이라고 설명했다.

공개된 영상에는 김지원이 준비한 선물을 집에서 개봉하는 남매의 모습이 담겼다. 아이샤는 분홍색 상자에 담긴 각종 문구류와 소품을 확인한 뒤 "와! 내가 좋아하는 거다"라며 기쁨을 감추지 못했다. 지온 역시 자동차 장난감을 선물받고 "와, 지온이 부럽다. 멋지다"라는 반응을 보였다.

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특히 남매는 선물을 펼쳐놓고 카메라를 향해 손으로 하트를 만들며 "배우님 고맙습니다"라고 감사 인사를 전해 보는 이들을 미소 짓게 했다.

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무엇보다 눈길을 끈 것은 남매의 어머니가 전한 김지원의 평소 촬영장 모습이었다. 어머니는 "매번 촬영 때마다 가장 먼저 아이들의 컨디션 체크, 연기 호흡을 맞출 때도 한없는 배려와 사랑으로 이끌어주신 김지원 배우님"이라며 고마움을 드러냈다.

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그러면서 "엄마도 배우님의 찐팬이 되었어요"라고 덧붙여 김지원의 따뜻한 배려에 감동한 마음을 전했다. 또 "아직 더더 나누고 싶은 이야기가 많아요"라며 김지원과 함께한 촬영 현장에 대한 애정을 드러냈다.

김지원과 전지온, 전아이샤 남매는 SBS 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'에서 호흡을 맞췄다. 지난 10월 24일 방송된 6회에서 전지온은 소년 바라카 역을, 전아이샤는 그의 여동생 니마 역을 맡아 등장했다.

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극 중 두 사람은 내전 국가 라고타에서 의료봉사 활동을 하던 계수정(김지원 분)과 인연을 맺었다. 바라카는 군인에게 목숨을 위협받던 계수정을 구한 뒤 총상을 입은 여동생 니마를 살려달라고 간절히 부탁했다.

이에 계수정은 바라카와 함께 총알이 빗발치는 전장으로 뛰어들었다. 이후 바라카가 세상을 떠난 사실이 드러나면서 남매와의 인연은 계수정의 가슴 아픈 과거를 보여주는 중요한 서사로 그려졌다.

극 중에서는 전쟁의 비극 속에서 만난 의사와 남매였지만, 실제 촬영장에서는 김지원이 아이들의 컨디션을 세심하게 살피고 선물까지 챙기며 남다른 애정을 드러낸 셈이다.

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한편 김지원이 주연을 맡은 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'는 천재적인 수술 실력을 지닌 외과의사 계수정이 의료계의 부조리에 맞서는 이야기를 그린 메디컬 드라마다.

olzllovely@sportschosun.com