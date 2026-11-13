김종민, 벌써 아빠 될 준비 마쳤다…"아들 위해 국어 공부 하고 있어" ('1박 2일')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '1박 2일 시즌4' 김종민이 곧 태어날 아들을 위해 특별한 준비에 나선 근황을 공개한다.

15일 방송되는 KBS2 예능프로그램 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 '왕을 넘보는 남자들'을 주제로 펼쳐지는 충청남도 공주 여행의 첫 번째 이야기가 공개된다.

이날 '1박 2일' 멤버들은 공주를 대표하는 나태주 시인의 풀꽃 문학관을 찾는다. 본격적인 미션에 앞서 문학관을 둘러보고 '풀꽃', '행복' 등 나태주 시인의 대표 작품을 감상하던 중 김종민이 남다른 관심을 보이며 멤버들의 시선을 모은다.

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김종민은 "요즘 문학을 안 보는 사람들이 많다"라며 안타까움을 드러낸 데 이어 "최근에 국어 공부를 하고 있다. 띄어쓰기랑 맞춤법을 배우는 중"이라고 깜짝 근황을 전한다. 이에 이준이 "아들을 위해서?"라고 묻자 예비 아빠 김종민은 수줍게 웃으며 공감해 훈훈한 분위기를 자아낸다.

이런 가운데 풀꽃 문학관에서 집필 활동을 이어가고 있는 나태주 시인이 깜짝 등장해 멤버들을 놀라게 한다. 과연 나태주 시인이 멤버들에게 어떤 이야기를 전할지, 특히 국어 공부에 한창인 김종민과 어떤 대화를 나눌지 궁금증을 모은다.

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이어 멤버들은 문학 작품과 노래 가사의 빈칸에 들어갈 말을 맞히는 '신분 골든벨' 미션에 도전한다. 다양한 정답과 오답이 쏟아지는 가운데, 막내 이기택은 예상치 못한 오답 행진으로 멤버들의 원성을 산다.

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특히 이기택은 한국인에게 너무나 익숙한 동요 관련 문제에서마저 오답을 내놓으며 멤버들을 당황하게 만든다. 이에 멤버들은 "쟤 아예 지식이 없어"라며 한탄을 쏟아냈다는 후문이다.

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과연 이기택은 계속되는 오답 행진을 끊고 명예 회복에 성공할 수 있을지, 여섯 멤버가 펼치는 좌충우돌 '신분 골든벨'의 결과는 본방송을 통해 공개된다.

한편 KBS2 '1박 2일'은 15일 오후 6시 10분 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com