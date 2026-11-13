"백수남편, CCTV 감시→가정폭력"…드라마 틀기만 하면 나왔던 여배우, 3년만 이혼[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 홍콩 인기 배우 오가의가 결혼 3년 만에 파경을 맞았다.

오가의는 12일 자신의 계정에 장문의 글과 사진, 영상을 게재하며 이혼 절차를 밟고 있다고 발표?다.

오가의는 "2023년 8월 결혼한 남편은 실직 후 내게 화풀이를 하고 물건을 파손했으며 집안에 CCTV를 설치해 나의 일거수 일투족을 녹화하는 등 정서적으로 괴롭혔다. 최근에는 양치질을 하고 있으면 갑자기 수전을 잠가버리거나 샤워를 할 때 온수기를 강제로 꺼버리는 등 일상 생활도 방해했다"고 토로했다.

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또 "신혼 4개월 차였던 2023년 말에도 현관 비밀번호를 바꿔 집에 들어가지 못하게 했다. 자신의 명의로 된 집이라는 이유였다. 이번에도 내가 출근하자마자 한 남성이 나타나 현관 비밀번호를 여러 차례 변경해 집에 들어가지도, 짐을 챙기지도 못하게 했다. 일을 제쳐두고 당장 와서 한번에 짐을 빼지 않으면 짐을 모두 폐기하겠다고 협박했다"고 폭로했다.

오가의는 "그동안 일에 지장을 주지 않고 가족들을 걱정시키지 않으려 침묵했지만 오히려 그것이 상대의 뒤틀린 통제욕을 키웠다. 가정상담센터와 법조계 지인들에게 조언을 구한 결과 더 큰 피해를 입기 전에 지금 당장 벗어나라는 조언을 듣고 이혼을 결심했다"고 고백했다.

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이에 명보, HK01, 성도일보 등 홍콩 주요 매체들은 앞다퉈 오가의의 이혼 소식을 보도했다. 그는 팬들과 지인들에게 걱정하지 말라며 예정된 모든 스케줄을 소화할 것을 약속한 것으로 알려졌다.

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1991년 생인 오가의는 2015년 TVB 소속 배우로 데뷔, 드라마 '애·회가 지 팔시입석' '금소대하' '성공하적인의' 등의 작품에 출연했다. 데뷔 후 10년간 출연한 TVB 드라마만 60편 이상으로 현지에서는 'TV 돌릴 때마다 아칠(애칭)이 나온다'는 말이 나올 정도였다. TVB를 떠난 뒤에는 생계를 위해 라이브 커머스 쇼호스트로 전향했는데, 태풍 속에서도 방송을 진행하는 프로의식으로 화제를 모았으나 일방적으로 하차를 통보받았다고 폭로해 충격을 안기기도 했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com