사유리, 6살 子에 6개 국어 '사교육 풀코스'…"중국어가 어렵다더라"

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 사유리가 만 6세 아들 젠에게 아랍어까지 무려 6개 국어를 가르치고 있는 가운데 특별한 교육 철학이 다시 주목받고 있다. 단순히 외국어를 잘하는 아이로 키우기 위해서가 아니라 아들이 훗날 원하는 나라에서 자유롭게 살아갈 수 있도록 선택의 폭을 넓혀주고 싶다는 이유에서다.

지난 11일 사유리의 유튜브 채널 '사유리 임미다'에는 '아들 엄마와 딸 엄마는 말만 들어도 티가 난다?! 한중일 엄마 토크'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 사유리는 한국, 중국, 일본 출신 학부모들과 자녀 교육에 대해 이야기하던 중 아들 젠의 일주일 학습 일정을 공개해 놀라움을 안겼다. 사유리에 따르면 젠은 현재 한국어와 일본어, 영어를 비롯해 중국어, 스페인어, 아랍어까지 총 6개 국어를 배우고 있다.

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일정도 빼곡했다. 월요일에는 아랍어, 화요일에는 스페인어, 수요일에는 중국어를 배우며 목요일에는 별도의 수업이 없다. 금요일에는 축구를 하고 토요일 오전에는 다시 스페인어 수업을 받는다.

사유리는 젠이 가장 좋아하는 언어로 뜻밖에도 아랍어를 꼽아 눈길을 끌었다. 사유리는 "젠이 아랍어를 좋아한다. 우리 생각에는 아랍어가 어려울 것 같지만 젠은 중국어가 훨씬 어렵다고 한다"고 밝혔다. 이어 "아랍어 선생님이 2시간 오시는데 매일 왔으면 좋겠다고 할 정도"라며 아들의 남다른 학구열을 전했다.

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어린 나이에 다양한 외국어를 접하는 만큼 언어를 헷갈려 하지는 않느냐는 질문도 나왔다. 그러나 사유리는 "재미있어한다"며 오히려 아들이 외국어 수업을 놀이처럼 받아들이고 있다고 설명했다. 그는 "중국어 선생님 무릎에 앉아서 TV를 보고 있더라. 뭐 하고 있는지 모르겠다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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실제 젠이 아랍어를 배우게 된 계기도 남달랐다.

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앞서 지난 7월 사유리는 젠이 외국어 선생님을 롤모델로 삼아 9개 국어를 구사하고 싶다는 목표를 세웠다고 밝혔다. 젠이 "세상에서 가장 어려운 말이 뭐야?"라고 묻자 사유리가 아랍어라고 답했고, 이를 계기로 아랍어까지 배우기 시작했다고 설명했다.

외국어 교육을 향한 사유리의 생각은 일반적인 조기교육과는 다소 달랐다.

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사유리는 지난해 유튜브 채널 'A급 장영란'에 출연해 아들에게 다양한 언어를 가르치는 이유를 직접 밝힌 바 있다. "언어가 되면 어디든 살 수 있지 않나. 자기가 선택할 수 있다. 그 기회를 만들어주고 싶다"고 말했다. 아들이 성장한 뒤 어느 나라에서 살아갈지 스스로 결정할 수 있도록 가능성을 열어두고 싶다는 것.

사유리는 언어 교육에서 성적이나 숙제보다 아이의 흥미를 우선한다고 강조했다. 그는 과거 영어 유치원 선생님에게 직접 편지를 보내 "우리 아들은 숙제를 절대 안 한다"고 선언했다고 밝혔다. 이어 "저도 이 나이에 숙제하는 거 반대한다. 숙제 안 하는 아들을 자랑스럽게 생각한다"며 "그렇게 안 하면 영어가 싫어진다. 호기심이 떨어지면 안 하게 된다"고 자신만의 교육관을 설명했다.

이런 철학은 젠의 평소 언어 환경에도 반영됐다. 일본 출신인 사유리는 집에서는 아들과 일본어로 대화하고 한국 어린이집에 보내 자연스럽게 한국어를 익히도록 했다. 이후 영어를 사용하는 또래 친구들과 어울리게 하며 외국어에 대한 친숙함을 높여왔다. 또 언어를 배운다는 것은 단순히 말을 익히는 것을 넘어 해당 국가의 문화와 감정을 이해하는 일이라고 강조해 왔다.

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한편 사유리는 지난 2020년 11월 일본에서 정자를 기증받아 아들 젠을 출산했다. 이후 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'와 유튜브 등을 통해 아들과 함께하는 육아 일상을 공개해 왔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com