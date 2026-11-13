"진짜 좋아해요, 팬이에요"…이세돌, '코리안 좀비' 정찬성 만나 팬심 고백('백수 이세돌')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '백수 이세돌'의 이세돌이 종합격투기(UFC) 레전드 정찬성을 만나 피지컬 참사를 겪는다.

13일 방송되는 KBS2 예능 '백수 이세돌' 4화는 체력 보강을 위해 체육관을 찾은 이세돌의 모습이 공개된다. 특히 격투기 레전드 정찬성과 만난 이세돌은 "진짜 좋아한다. 팬이다"라고 팬심을 드러내며 뇌지컬 최강자와 피지컬 최강자의 역대급 만남을 예고한다. 이세돌은 정찬성이 "형님이라고 불러도 되느냐"고 묻자 "'야'라고 하셔도 된다"며 무한 팬심을 숨기지 않아 웃음을 자아낸다.

두 사람은 뜻밖의 백수라는 공통분모로 하나가 된다. 정찬성은 "백수가 되셨다고 들었는데 저도 백수다. 저도 이제는 안 싸우니까 백수라고 할 수 있다"라며 동병상련의 공감대를 나눈 후, 체력이 부족한 이세돌에게 "제가 전문이니 도움이 되고 싶다"며 든든한 멘토를 자처한다.

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그러나 이세돌의 본격적인 훈련이 시작되자 뜻밖의 난관이 이어진다. '유연성 제로'인 이세돌이 손과 발이 따로 노는 스트레칭으로 모두를 당황케 한 것. 이세돌 체력 증진 프로그램을 대폭 수정한 정찬성은 "체육관을 운영하면서 운동 신경이 없는 분들을 많이 봤지만, 그중에서도 이세돌 형님은 손에 꼽을 정도"라고 팩폭을 날려 현장을 웃음바다로 만든다.

43년 평생 운동을 처음으로 하기 시작한 이세돌이 자신의 우상인 정찬성을 만나 뇌지컬에 이어 피지컬까지 최강자로 거듭날 수 있을지 몸으로 오가는 두 사람의 특급 케미는 '백수 이세돌' 본방송을 통해 공개된다.

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한편, '백수 이세돌'은 매주 금요일 오후 8시 30분 KBS2를 통해 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com