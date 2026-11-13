故진쓰레블 친형, 장례 앞두고 현지 유품 미인계에 '눈물 호소'

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[스포츠조선 조민정 기자] 볼리비아에서 불의의 교통사고로 세상을 떠난 여행 유튜버 故 진쓰레블(본명 조진우)의 친형이 동생의 마지막 유품을 돌려받지 못해 어려움을 겪고 있다고 호소했다. 국내 장례를 불과 나흘 앞두고도 사고 당시 상황을 확인할 수 있는 영상과 유품이 인계되지 않아 안타까움을 더하고 있다.

13일 새벽 진쓰레블의 친형이자 유가족 대표인 조현우 씨는 고인의 계정을 통해 볼리비아 현지에서 진행한 장례 절차와 귀국 준비 상황을 전했다.

조현우 씨는 먼저 "정말 많은 분들께서 저희에게 진심 어린 위로의 말씀들과 애도를 표현해주셨다"며 "저희 유가족들은 가장 먼저 어떠한 말씀들보다도 첫 번째로 우선 고개 숙여 깊은 감사의 인사 말씀을 먼저 드린다"고 밝혔다. 이어 "볼리비아 현지 도착 후 즉시 진우의 시신 부검 진행 및 화장까지 현지에서 어렵게 모두 잘 마친 상태"라고 설명했다.

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특히 유가족은 지난 11일(현지시간) 고인의 유골을 볼리비아 우유니 소금사막에 보내주고 돌아왔다고 전했다. 생전 자전거로 세계 곳곳을 누볐던 고인과 가족들이 우유니에서 마지막 시간을 함께한 것이다.

그러나 아직 해결하지 못한 문제가 남아 있었다.

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조현우 씨에 따르면 볼리비아 현지 검찰은 고인이 사고 당시 가슴에 착용하고 있던 바디캠의 영상 원본을 비롯해 GPS 추적기, 외장하드, 자전거 등을 귀국 전까지 유가족에게 전달하겠다고 약속했다. 하지만 약속한 시점이 차일피일 미뤄지면서 현재까지도 해당 자료와 유품을 돌려받지 못했다는 설명이다.

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바디캠 영상과 GPS 기록 등은 사고 당시 상황을 확인하는 데 중요한 자료가 될 수 있다는 점에서 더욱 안타까움을 자아낸다. 자전거 역시 고인이 오랜 시간 세계 각국을 여행하며 함께했던 소중한 물건이다.

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조현우 씨는 유품을 확보하기 위해 현지에서 만난 유튜버와 외교부 관계자, 통역가, 현지 변호사 등의 도움을 받고 있다고 전했다.

무엇보다 유가족은 오는 17일 예정된 국내 장례 일정에 차질이 생기지 않도록 귀국 전까지 모든 절차를 마무리하겠다는 입장이다. 조현우 씨는 "진우와 한국으로의 마지막 귀국행 비행에 오르기 전까지 가장 중요한 진우의 유품들을 모두 다시 잘 챙겨 국내 시간으로 17일에 있을 장례 일정들도 차질 없이 진행이 원활하게 이루어질 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

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앞서 진쓰레블은 지난 4일(현지시간) 볼리비아 엘알토 지역에서 자전거를 타고 이동하던 중 대형 화물트럭에 치여 숨졌다. 향년 33세.

현지 경찰에 따르면 사고를 낸 트럭 운전자는 현장을 이탈했다가 붙잡혀 조사를 받았다. 운전자는 자전거 운전자를 보지 못했다고 진술한 것으로 전해졌고 정확한 사고 경위는 현지 당국이 조사 중이다.

진쓰레블은 지난 2020년부터 자전거로 세계를 여행하는 과정을 유튜브에 공개하며 사랑받았다. 국내를 시작으로 유럽, 아프리카, 북미 등을 거쳤고 최근에는 중남미 여행을 이어가던 중 안타까운 사고를 당했다.

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특히 고인이 세상을 떠난 뒤 생전에 직접 편집해 예약해 둔 여행 영상이 발견되면서 팬들의 마음을 더욱 먹먹하게 만들었다.

지난 6일 조현우 씨는 동생의 유튜브 계정에서 7일 오후 6시 15분 공개 예정인 영상을 발견했다며 이를 팬들에게 알렸다.

당시 그는 동생이 남긴 마지막 여행의 추억을 함께하며 오랫동안 기억해 달라고 부탁해 안타까움을 안겼다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com