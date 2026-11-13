송혜교인 줄 몰라볼뻔…로컬 식당서 '모자 푹' 쓰고 맥주 한잔

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 송혜교가 태국 방콕에서 화려한 행사장 모습과 소탈한 일상을 동시에 공개하며 반전 매력을 드러냈다.

송혜교는 12일 자신의 SNS에 태국 방콕에서 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 송혜교는 화이트 원피스를 입고 우아한 분위기를 자아냈다. 단정한 단발머리에 세련된 메이크업을 더한 그는 꽃으로 장식된 공간에서 특유의 고급스러운 매력을 뽐냈다.

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하지만 이어 공개된 사진에서는 전혀 다른 분위기가 포착됐다. 송혜교는 회색 긴팔 티셔츠에 청바지를 입고 검은색 야구모자를 눌러쓴 채 현지 식당을 찾았다. 화려한 행사장 모습과 달리 편안하고 수수한 차림이 눈길을 끌었다.

특히 송혜교가 앉은 테이블에는 맥주병과 맥주가 담긴 잔이 놓여 있었다. 송혜교는 턱을 괴고 앉아 여유로운 시간을 보내는가 하면, 카메라를 향해 은은한 미소를 지으며 자연스러운 매력을 드러냈다.

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식당을 나서는 듯한 모습에서는 작은 숄더백을 메고 편안하게 서 있는 모습도 담겼다. 화려한 드레스를 입은 행사장 모습과 소박한 현지 식당에서의 일상이 대비되며 시선을 사로잡았다.

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한편 송혜교는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'(가제)에서 공유와 호흡을 맞춘다. 노희경 작가가 집필하고 이윤정 감독이 연출하는 이 작품은 1960~1980년대 한국 연예계에 몸담았던 사람들의 이야기를 그린다. 송혜교는 극 중 민자 역을 맡아 새로운 연기 변신을 선보일 예정이다.

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olzllovely@sportschosun.com