장예원, 곧 40살.."애 낳고 싶어 결혼 생각 간절" ('언니만')

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 장예원이 결혼과 출산을 향한 간절한 바람을 드러냈다.

오늘(13일) 저녁 8시 방송되는 채널A '언니만 따라와'에서는 '짱짱 자매' 장영란과 장예원이 일본에서 온 '하연수 닮은꼴' 게스트 히마리와 함께 K-사주를 보며 솔직 담백한 연애관과 결혼에 대한 이야기를 나눈다. 이날 '한국 친구끼리 노는 K-로컬 투어'에 나선 장영란과 장예원, 게스트 히마리, 그리고 일일 매니저 '의느님' 조주혜는 사주카페를 찾아 앞날을 미리 읽어보는 시간을 가졌다.

사주 전문가는 장예원을 향해 "작년부터 이미 결혼에 대한 생각이 굉장히 간절하다"며 정곡을 찔렀다. 이에 장예원은 "나 진짜 소름 돋았다. 정말 결혼해야겠다고 생각했다"며 놀라움을 감추지 못했다. 그러자 사주 전문가는 "작년부터 자꾸 애 생각이 나다 보니까..."라고 덧붙였고, 장예원은 "저 정말 아기를 너무 좋아한다"며 '소오름' 돋은 반응을 보였다. '선배맘' 장영란은 "애 때문에 남자 생각을 하면 안 된다. 먼저 남자를 만나고 생각해야지, 아이부터 생각하면 급하게 결혼하게 된다. 좋은 남자를 만나야 한다"며 장예원에게 진심 어린 충고를 건넸다.

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이어 초미의 관심사인 장예원의 '예상 결혼 시기'까지 공개됐다. 사주 전문가가 "결혼은 2년 뒤인 것 같다"고 말하자, 장예원은 "저 내년에 결혼 못 해요? 2년 뒤면 40!"이라며 다급한 반응을 보여 웃음을 자아냈다. 사주 전문가는 "남편감으로 동갑이나, 4살, 8살 차이가 가장 좋다. 연하로 내려가도 좋다. 특히 결혼하면 고부갈등이 전혀 없는 사주"라고 덧붙여 장예원을 안도하게 했다.

한편, 걸스 토크의 주제는 '이상형 토크'로 이어졌다. 히마리는 이상형이 '소금상'이라고 밝혔다. '소금상'은 이목구비가 강하지 않고 흐릿하며 부드러운 '멍뭉미'를 지녔다는 뜻이었다. 장영란과 장예원은 '소금상', '간장상', '설탕상' 등 친숙한 조미료로 표현하는 일본의 얼굴상을 재밌어 하며 '소금상'을 대표하는 한국 스타를 궁금해했다. 그러자 히마리는 배우 박보검을 지목했지만, 장영란과 장예원은 "박보검이 어떻게 '소금상'이야! 박보검은 '조각상' 아니야? 다비드 상이다"라며 격렬하게 반박해 폭소를 자아냈다. 히마리는 박보검에게 의문의 1패(?)를 안겼지만, "잘생긴 사람이 좋다"며 솔직한 속내를 드러내 '소금상 논쟁'을 종결했다.

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joyjoy90@sportschosun.com