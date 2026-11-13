[SC이슈] 김승우 "유흥주점서 지인 현금 2200만 원 절도? 술자리 장난이었다" (전문)

김승우. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김승우가 지인의 현금 2200만 원을 가져간 혐의로 피소된 가운데, 법률대리인을 통해 공식입장을 밝혔다.

김승우의 법무법인 수호 김영곤 변호사는 12일 "본 사건은 친분관계에 있는 사람들끼리 함께 한 술자리에서 일어난 장난스러운 행위로, 동석한 사람들이 모두 지켜보고 있는 공개적인 상황이었고, 몇 시간 후 다시 만나기로 해 그 때 이 금원을 반환할 예정이었으며, 김승우 배우에게는 타인의 금전을 불법적으로 취득하려는 의사가 전혀 없었기 때문에 범죄의사가 전혀 없었던 것으로 판단된다"고 밝혔다.

이어 "그 다음 날 서로 만나지 못했기 때문에 김승우 배우는 계좌이체를 통해 즉시 이 금원을 제보자에게 반환했으므로 더더욱 고의가 없었던 것으로 보인다. 이후에도 양 당사자간 아무 일 없이 형제처럼 친하게 지냈으며, 제보자가 어려운 상황에 처했을 때 김승우 배우가 금전적으로 도움을 주기도 했다. 그러나 어떠한 이유인지 모르지만 제보자가 실체적 진실에 부합하지 않는 주장을 하면서 형사고소까지 하고 있어 이에 대해 강력하게 대처할 예정"이라고 알렸다.

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끝으로 법률대리인은 "김승우 배우 측은 관련 자료를 바탕으로 수사기관에 사실관계를 충분히 소명했으며 사실과 다른 주장에 대해서는 법적 절차에 따라 강경하게 대응할 방침"이라며 "현재 모든 조사를 마친 만큼 확인되지 않은 주장이나 추측성 보도가 확산되지 않기를 부탁드린다"고 당부했다.

앞서 이날 일요신문은 김승우가 2021년 10월 서울 강남구 청담동에 위치한 유흥주점에서 지인 A씨의 현금 2200만 원을 가져간 혐의로 피소됐다고 보도했다. 현재 A씨는 경제사범으로 광주교도소에서 복역 중인 것으로 전해졌다.

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한편 김승우는 2005년 배우 김남주와 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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이하 김승우 법률대리인 공식입장 전문.

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배우 김승우의 법률대리인 법무법인 수호의 김영곤 변호사입니다

금일 보도된 배우 김승우와 관련한 사건 보도에 대해 공식 입장을 전합니다.

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본 사건은 친분관계에 있는 사람들끼리 함께 한 술자리에서 일어난 장난스러운 행위로, 동석한 사람들이 모두 지켜보고 있는 공개적인 상황이었고, 몇 시간 후 다시 만나기로 하여 그 때 이 금원을 반환할 예정이었으며, 김승우 배우에게는 타인의 금전을 불법적으로 취득하려는 의사가 전혀 없었기 때문에 범죄의사가 전혀 없었던 것으로 판단됩니다.

더하여 그 다음 날 서로 만나지 못하였기 때문에 김승우 배우는 계좌이체를 통하여 즉시 이 금원을 제보자에게 반환하였으므로 더더욱 고의가 없었던 것으로 보입니다.

이후에도 양 당사자간 아무 일 없이 형제처럼 친하게 지냈으며, 제보자가 어려운 상황에 처했을 때 김승우 배우가 금전적으로 도움을 주기도 했습니다. 그러나 어떠한 이유인지 모르지만 제보자가 실체적 진실에 부합하지 않는 주장을 하면서 형사고소까지 하고 있어 이에 대하여 강력하게 대처할 예정입니다.

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이에 김승우 배우 측은 관련 자료를 바탕으로 수사기관에 사실관계를 충분히 소명했으며 사실과 다른 주장에 대해서는 법적 절차에 따라 강경하게 대응할 방침입니다.

현재 모든 조사를 마친 만큼 확인되지 않은 주장이나 추측성 보도가 확산되지 않기를 부탁드립니다.

감사합니다.

법무법인 수호 김영곤 변호사

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com