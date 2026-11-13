김승우는 정말 2200만원을 훔쳤을까...피소 논란 속 '행사 출연료' 갈등 재조명

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김승우가 지인의 돈 2200만 원을 가져간 혐의로 고소돼 논란이 이어지는 가운데, 과거 연예계에서도 친분을 맺은 사업가와 금전 문제로 갈등을 빚었던 사례가 재조명되고 있다.

13일 더팩트 보도에 따르면, 과거 자신을 상당한 재력을 가진 사업가라고 소개한 한 인물이 여러 연예인과 친분을 쌓은 뒤 각종 행사에 이들을 초청했다. 연예인들은 행사 참석 대가로 수백만 원에서 수천만 원의 출연료를 받은 것으로 알려졌다.

이후 사업가가 금전 문제로 구속되면서 상황이 달라졌다. 일부 연예인은 그를 면회하고 사식비까지 챙겨주며 관계를 이어갔지만, 반복되는 면회 요청에 부담을 느끼면서 사이가 멀어졌다고 한다.

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갈등은 과거 지급했던 돈에서 비롯됐다. 사업가 측이 당시 건넨 행사 출연료를 대여금이라고 주장하며 반환을 요구한 것이다. 일부 연예인은 사기 혐의로 고소까지 당했고, 외부에 분쟁이 알려지는 것을 우려해 일정 금액을 지급하고 합의한 사례도 있었던 것으로 전해졌다.

한편 지난 12일 경찰 등에 따르면, 서울 강남경찰서는 지난 7월 지인 A씨로부터 절도 혐의로 고소당한 김승우 사건을 수사하고 있다.

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A씨는 2021년 10월 서울 청담동의 한 유흥주점에서 김승우와 술을 마시던 중 현금과 수표 등 2200만 원이 사라졌다고 주장했다. 반면 김승우 측은 여러 사람이 있는 자리에서 장난으로 돈을 숨겼다가 다음 날 돌려줬다며 혐의를 부인하고 있다.

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양측은 이후 오간 3억 3000만 원과 추가 송금액의 성격을 두고도 서로 다른 주장을 내놓고 있다. 경찰은 관련 진술과 금융거래 내역 등을 토대로 정확한 경위를 조사하고 있다.

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tokkig@sportschosun.com