'강훈 형' 오의식, 역시 믿고 보는 생활 연기…'뜨거운 안녕' 빛낸 신스틸러

사진 출처=tvN

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 오의식이 '뜨거운 안녕'에서 생활 연기로 시청자들의 공감을 자아냈다.

지난 tvN 수목드라마 '뜨거운 안녕'에서 오의식은 극 중 무명 개그맨 강태구(강훈)의 형 강현구 역을 맡았다. 어린 시절 갑작스러운 사고로 삶의 큰 변화를 겪은 뒤 아버지의 정비소 일을 도우며 살아가는 현구는 녹록지 않은 현실 속에서도 웃음을 잃지 않고, 자신의 사정보다 가족을 먼저 살피는 인물이다.

오의식은 이러한 강현구를 특별한 제스처나 과장된 표현보다 일상적인 말투와 익숙한 태도로 풀어냈다. 가족과 함께 있을 때는 툭툭 말을 건네고 자연스럽게 대화를 받아내며 장남의 모습을 만들었고, 동생 태구를 대할 때는 장난스러운 말투와 편안한 호흡 속에 은근한 걱정과 애정을 담아 현실 형다운 면모를 살렸다.

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특히 아버지와 태구 사이에서 상황을 살피고 관계를 이어주는 현구의 모습은 가족 안에서 그가 맡고 있는 자리를 자연스럽게 보여준다. 오의식은 강현구를 통해 감정을 크게 앞세우기보다 상대의 말을 받아내는 표정과 반응, 말맛으로 가족 사이의 분위기를 살리며 실제 주변에 있을 법한 인물로 그려가고 있다.

그간 오의식은 작품마다 인물에 맞춰 연기의 힘을 달리하며 서로 다른 얼굴을 보여줘 왔다. 현재 뮤지컬 '렛미플라이'에서는 노인 남원 역으로 무대 위에서 유쾌한 에너지와 깊은 감정을 오가는 가운데, '뜨거운 안녕'에서는 가족의 일상에 스며드는 또 다른 모습을 보여주고 있다. 이에 웃음 뒤에 자신만의 사연을 품고 있는 강현구가 앞으로 가족과의 관계 속에서 어떤 모습을 드러낼지 이를 그려낼 오의식의 연기에도 관심이 모인다.

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한편, tvN 수목드라마 '뜨거운 안녕'은 매주 수, 목요일 오후 10시 50분에 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com