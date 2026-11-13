신민아 치마 바람에 들릴까..이세영, 손 뻗어 노출 방지 "난 언니의 키링" ('문명특급')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이세영이 배우 신민아의 짧은 치마를 손으로 가려주는 세심한 배려로 훈훈함을 안겼다.

12일 유튜브 채널 'MMTG 문명특급'에는 '재혼황후'의 주역 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영이 출연한 영상이 공개됐다.

MC 재재는 "극 중에서는 연적이지만 실제로 다닐 때는 사이가 좋더라"라며 실제 신민아와 이세영의 관계를 언급했다. 이어 "세영 씨가 신민아 씨를 보필하는 모습이 많이 포착됐다. 한결같이 신민아 언니랑 하트하고 영원히 언니의 치마와 안위에만 신경을 쓰는 이 짤을 300만 명 정도 보셨더라"라고 말했다.

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재재가 공개한 사진은 지난달 열린 제31회 부산국제영화제(BIFF) '재혼황후' 무대 인사 현장이었다. 당시 이세영은 강한 바람에 신민아의 짧은 치마가 들릴까 혹시 모를 노출을 우려, 손으로 치마를 가려주는 모습을 보였다. 이에 이세영은 "저는 언니, 오빠들의 키링입니다"라며 언니, 오빠들을 살뜰히 챙기는 막내의 면모를 보였다.

한편 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼황후'는 동명의 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 작품이다. 동대제국의 완벽한 황후 '나비에'(신민아)가 도망 노예 '라스타'(이세영)에게 빠진 황제 '소비에슈'(주지훈)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 '하인리'(이종석)와의 재혼 허가를 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.

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joyjoy90@sportschosun.com