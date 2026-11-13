'라이브 혹평' 리센느 미나미, 팬들에게 털어놓은 속내…“하루 많아야 1시간 자”

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[스포츠조선 조민정 기자] 음악방송 2관왕의 기쁨도 잠시였다. 걸그룹 리센느(원이, 리브, 미나미, 메이, 제나)가 앵콜 무대를 둘러싼 라이브 실력 논란에 휩싸인 가운데 멤버 미나미가 하루 한 시간도 채 자지 못하는 빡빡한 일상을 고백했다. 여기에 소속사까지 악성 게시물 유포자들을 상대로 형사고소를 진행한 사실을 알리면서 관심이 집중되고 있다.

리센느는 지난 10일 SBS Life '더쇼'에서 네 번째 미니앨범 'PULSE'(펄스)의 타이틀곡 'With'(위드)로 1위 트로피를 거머쥐었다. 이어 11일 MBC M·MBC every1 '쇼챔피언'에서도 정상에 오르며 음악방송 2관왕을 기록했다.

하지만 수상 직후 선보인 앵콜 무대가 뜻밖의 논란을 불러왔다.

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일부 멤버들의 음정과 성량이 불안정하게 들린다는 지적이 제기된 것. 온라인 커뮤니티에서는 가수로서 라이브 실력을 더 보완해야 한다는 의견이 이어졌다.

춤을 추지 않고 노래에 집중할 수 있는 앵콜 무대에서 음정이 흔들린 점을 아쉬워하는 반응이 나왔다. 반면 일부 멤버들은 비교적 안정적인 가창을 선보였고 몇몇 장면만으로 그룹 전체의 실력을 평가하는 것은 지나치다는 반론도 제기됐다.

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이처럼 무대를 둘러싼 갑론을박이 이어지는 상황에서 멤버 미나미가 팬들에게 전한 메시지가 주목받았다.

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미나미는 지난 11일 팬 소통 플랫폼을 통해 "아직 우리가 많이 부족한 것도 많지만"이라며 팬들에게 감사한 마음을 전했다. 이어 멤버들이 팬들 앞에서는 힘든 내색을 하지 않고 있다면서 "잠도 거의 매일매일 많아야 1시간 자고"라고 털어놨다.

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음악방송 녹화를 마친 뒤에도 곧바로 쉬는 것이 아니라 다른 촬영과 연습을 이어가고 있다는 설명이었다.

미나미는 힘든 일정 속에서도 함께 노력하는 멤버들에게 고마움을 표현했다. 팬들의 응원이 없었다면 지금까지 힘을 낼 수 없었을 것이라며 앞으로 더욱 열심히 하겠다는 다짐도 덧붙였다.

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이 가운데 소속사 더뮤즈엔터테인먼트는 12일 공식 SNS를 통해 아티스트 권익 침해에 관한 법적 대응 상황을 알렸다.

소속사는 최근 온라인 커뮤니티와 SNS에서 리센느 멤버들을 겨냥한 근거 없는 루머와 악의적인 비방 게시물이 반복적으로 유포되고 있다고 밝혔다. 자체 모니터링 자료와 팬들의 제보를 바탕으로 악성 콘텐츠 작성자 및 유포자들에 대한 1차 형사고소를 이미 완료했다고 전했다. 현재 수사기관의 조사도 진행 중이라는 설명이다.

소속사는 게시물 삭제나 계정 탈퇴, 아이디 변경 등으로 책임을 피할 수 없도록 확보한 증거를 토대로 대응하겠다는 방침이다. 반성문을 제출하거나 초범 또는 나이를 이유로 선처를 요청하더라도 합의나 선처 없이 법적 책임을 묻겠다는 입장도 강조했다.

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리센느는 최근 가파른 상승세를 이어가고 있다.

2024년 데뷔한 리센느는 'LOVE ATTACK'(러브 어택)의 역주행으로 대중적인 인지도를 높였다. 지난 3일 발매한 미니 4집 'PULSE'는 초동 판매량 60만 장을 돌파하며 자체 기록을 경신했다. 타이틀곡 'With' 역시 음원 차트에서 좋은 성적을 거뒀고, 음악방송 2관왕까지 달성하면서 상승세를 입증했다. 내년 2월 19일부터 21일까지는 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 데뷔 첫 단독 콘서트도 개최한다.

음악방송 정상에 오른 직후 불거진 실력 논란, 멤버가 직접 털어놓은 고된 일정, 소속사의 악성 게시물 형사고소까지 잇따라 전해진 가운데 리센느가 향후 무대에서 어떤 모습을 보여줄지 이목이 쏠리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com