시내버스서 포착된 월드스타 예비군 누구...BTS 뷔의 소탈한 근황

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 뷔가 예비군 훈련을 마친 근황을 전하며 팬들의 관심을 모았다.

뷔는 지난 12일 개인 계정에 "대충 이러고 살아요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진에는 예비군복을 입은 뷔의 모습이 담겼다. 헝클어진 머리와 편안한 표정으로 카메라를 바라보는 모습이 눈길을 끌었다. 특히 군복에 부착된 '특급전사' 패치가 포착돼 관심을 더했다.

Advertisement

이어 뷔는 '첫 예비군'이라는 문구를 남기며 전역 이후 처음으로 예비군 훈련에 참석했음을 알렸다.

군복을 입은 모습뿐 아니라 평범한 일상도 함께 공개했다. 사진 속 뷔는 분식집에서 김밥과 만두 등 음식을 즐기고, 시내버스를 이용하는 등 친근한 모습을 보여줬다. 후드티를 입고 거리를 걷거나 얼굴에 팩을 붙인 채 휴식을 취하는 모습도 담겼다.

Advertisement

월드스타의 화려한 무대 위 모습과는 또 다른 편안하고 꾸밈없는 일상이 팬들의 시선을 사로잡았다.

Advertisement

앞서 뷔는 2023년 12월 입대해 강원도 춘천에 위치한 육군 제2군단 군사경찰단 특수임무대(SDT)에서 복무했다. 이후 2025년 6월 10일 만기 전역하며 팬들 곁으로 돌아왔다.

Advertisement

한편 뷔가 속한 방탄소년단은 월드투어 'ARIRANG'을 진행하며 글로벌 팬들과 만나고 있다.

tokkig@sportschosun.com