"사위야, 며느리야?"…'동성 결혼' 김나라, 부모님 한마디에 '눈물'

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[스포츠조선 이지현 기자] tvN '킬잇' 우승자 김나라가 8년간 교제한 동성 연인과 결혼식을 올린 가운데, 양가 부모님의 반응과 특별한 결혼식에 담긴 의미를 공개했다.

지난 12일 BBC 코리아는 공식 SNS를 통해 김나라의 인터뷰를 공개했다. 김나라는 지난 1일 강원도 횡성의 한 논에서 연인 유림 씨와 결혼식을 올려 화제를 모았다.

이날 김나라는 기존의 결혼식 형식을 벗어난 특별한 예식을 기획한 이유를 밝혔다. 그는 과거 온라인에서 "소수자들이 음지에 있을 것이지 왜 자꾸 기어 나오냐? 보고 싶지 않다"는 내용의 글들을 봤다고 털어놨다.

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이어 누구도 부정할 수 없는 아름다움으로 이러한 부정적인 언어들을 누르고 싶었다는 취지로 결혼식에 담긴 의도를 설명했다.

김나라는 "아무래도 한국에서는 법적으로 인정되지 않는 결혼이고, 전형적일 필요가 전혀 없는 저희만의 선언이자 퍼포먼스여야 한다고 생각했다"며 "패션쇼 같은 느낌으로 기획하고 싶었다"고 밝혔다.

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실제로 두 사람의 결혼식은 일반적인 예식장 대신 수확이 끝난 논에서 진행됐다. 볏짚과 꽃으로 장식한 공간에 긴 연회 테이블이 놓였고, 풍물패 연주와 전통 사자탈 공연까지 더해져 독특한 분위기를 연출했다.

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결혼식 당일 비가 내리고 안개가 자욱했지만, 본식이 진행된 약 1시간 동안 비가 그치면서 산을 감싼 안개를 배경으로 영화 같은 장면이 펼쳐지기도 했다.

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특히 눈길을 끈 것은 양가 부모님의 반응이었다. 김나라는 "보통의 결혼식은 아버지의 손을 잡고 들어오잖아요. 저희는 양쪽 부모님을 양쪽에 끼고 한 명씩 행진했다"고 설명했다.

이어 부모님이 "사위라고 불러야 돼, 며느리라고 불러야 돼, 뭐라고 불러야 돼?"라고 물었던 일화도 공개했다. 김나라는 이에 "마음대로 하세요"라고 답했고, 부모님은 "딸 하나 더 생겼다고 생각할게"라고 말했다고 전했다. 김나라는 당시를 떠올리며 눈물을 한 방울 흘렸다고 고백해 뭉클함을 안겼다.

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결혼식에서는 배우자 유림 씨의 아버지가 직접 축사를 맡아 두 사람의 8년을 축복했다. 유림 씨의 아버지는 "처음엔 왜 하필 빈 논에서 결혼식을 할까"라고 생각했다면서도, 결혼식이 열린 장소에 대해 "비어 있는 게 아니라 다 해낸 자리였다"고 표현했다.

이어 "봄에 심고 여름을 견디고 가을에 거두고 난 뒤의 땅. 유림이와 나라의 8년이 꼭 그랬다"고 말해 두 사람의 오랜 사랑을 수확이 끝난 논에 비유했다.

김나라는 법적으로 혼인 관계를 인정받을 수 없는 현실에 대해서도 자신의 생각을 밝혔다. 그는 "혼인신고를 해도 불수리 통지서를 하나 받을 뿐이지만 저희의 사랑을 축하하는 데 허락을 구할 생각이 없다"며 "세상이 저희를 받아들여줄 때까지 저희는 기다릴 생각이 없다"고 강조했다.

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한편 김나라는 스타일리스트이자 패션 인플루언서로, 지난 7월 종영한 tvN 패션 크리에이터 서바이벌 프로그램 '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁'에서 최종 우승을 차지했다.

당시 우승 소감에서 여자친구를 자신의 가장 멋진 파트너이자 매니저라고 소개하며 결혼 계획을 공개해 화제를 모았다. 이후 8년간 교제한 유림 씨와 지난 1일 양가 가족과 지인들의 축복 속에 결혼식을 올렸다.

olzllovely@sportschosun.com