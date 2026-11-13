이세창, 나홀로 새벽 지키다 생애 첫 119 신고→긴급수술…'통증 강도 10'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이세창이 집에 혼자 있던 새벽 극심한 복통으로 생애 처음 119에 신고한 뒤 긴급 수술을 받은 사실을 공개했다. 그가 직접 밝힌 당시 통증의 강도는 무려 10에 달했다.

이세창은 지난 12일 자신의 SNS에 "불시에 다가오는 급성맹장염. 하필 집에 혼자 있을 때. 죽다가 살았네"라는 글과 함께 병원에서 촬영한 사진과 영상을 게재했다.

공개된 사진에는 환자복을 입고 병상에 누워 수액을 맞고 있는 이세창의 모습이 담겼다. 영상에는 수술실로 이동하는 장면까지 담겨 갑작스러운 응급 상황의 긴박함을 전했다.

Advertisement

무엇보다 이세창이 병원을 찾게 된 과정이 놀라움을 안겼다. 그는 "새벽에 배가 끊어지는 듯한 통증에 처음으로 119를 불렀다"고 밝혔다. 당시 집에 혼자 있던 그는 갑작스럽게 찾아온 극심한 복통을 견디지 못하고 구조를 요청한 것이다. 이어 "통증 강도 10. 아파도 아파도 이렇게 아플 수가"라며 당시의 고통을 생생하게 전했다.

병원에서 확인된 질환은 급성맹장염이었다. 이세창은 "수술은 긴급으로 이뤄졌다"고 설명하며 예상치 못한 상황에서 응급 수술까지 받아야 했다고 밝혔다.

Advertisement

평소 활동적인 모습을 보여왔던 이세창이 갑작스러운 복통으로 119의 도움을 요청했다는 점에서 팬들의 걱정이 이어졌다.

Advertisement

이세창은 수술을 마친 뒤 병상에 있는 모습도 공개했다. "죽다가 살았네"라는 짧은 말에는 갑작스러운 응급 상황을 겪은 놀란 마음이 고스란히 담겼다.

Advertisement

소식을 접한 누리꾼들은 "많이 놀랐겠다", "빠른 쾌유를 바란다", "급성맹장염은 정말 아프다" 등의 반응을 보이며 건강 회복을 기원했다.

이세창은 지난 7월 TV조선 '퍼펙트 라이프'에서도 자신의 건강 상태를 공개해 눈길을 끈 바 있다. 당시 그는 위내시경 검사를 받으며 과거 자극적인 음식을 즐겨 먹었던 식습관을 돌아봤다. 특히 전년도 위내시경 검사 당시 위가 온통 피범벅이었다고 밝혀 출연진을 놀라게 했다. 다만 당시 위 건강 문제와 이번 급성맹장염 사이에 의학적 연관성이 확인된 것은 아니다.

Advertisement

한편 이세창은 1993년 MBC 특채 탤런트로 데뷔해 '야인시대', '옥중화', '도둑놈 도둑님' 등 다양한 작품에 출연했다. 2017년에는 13세 연하의 배우 정하나와 재혼했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com