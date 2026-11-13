'현아 결혼식 불참' 포미닛, 이번엔 완전체 뭉칠까…전지윤 결혼식에 허가윤 '축사' 확정

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 포미닛이 해체 10년 만에 멤버의 결혼식을 계기로 다시 한자리에 모일 수 있을까. 발리에서 생활 중인 허가윤이 전지윤의 결혼식 축사를 맡는다는 소식이 전해지면서 포미닛 멤버들의 재회 가능성에도 관심이 쏠리고 있다.

13일 스타뉴스 허가윤은 오는 22일 서울 모처에서 열리는 전지윤의 결혼식에 참석해 축사를 맡는다.

전지윤의 결혼식은 양가 가족과 가까운 지인들만 초대해 소규모로 진행될 예정이다. 허가윤은 포미닛으로 오랜 시간 함께했던 전지윤의 새로운 출발을 직접 축복할 계획이다.

Advertisement

특히 두 사람은 2009년 포미닛으로 데뷔해 2016년 팀이 해체되기까지 7년간 동고동락한 사이다. 이후 각자의 길을 걸었지만 중요한 순간에는 여전히 서로를 응원하는 모습으로 우정을 이어오고 있다.

허가윤은 전지윤의 결혼 발표 당시에도 남다른 반응으로 눈길을 끌었다.

Advertisement

앞서 전지윤은 지난 4일 자신의 SNS를 통해 11월 결혼 소식을 직접 알렸다. 그는 "제 인생에서 결혼이라는 단어를 입에 올리게 될 날이 오니까 괜히 부끄럽기도 하고, 설레기도 한다"며 결혼을 앞둔 소감을 전했다.

Advertisement

이에 허가윤은 "꺄앗 축하해!!!! 가지 마...그래도 축하해!!!!! 떠나지 마..."라는 댓글을 남겨 웃음을 자아냈다.

Advertisement

다른 멤버들의 반응도 이어졌다. 권소현은 "축하해"라는 짧은 메시지로 마음을 전했고 남지현은 "이렇게 금방 갈 줄이야. 축복해. 행복하자 지윤이"라고 댓글을 남겼다.

다만 현아는 당시 SNS에서 별다른 공개 반응을 보이지 않아 일부 온라인상에서 멤버들 사이의 불화설이 다시 거론되기도 했다.

Advertisement

포미닛은 지난 2016년 현아만 당시 소속사 큐브엔터테인먼트와 재계약하고 나머지 네 멤버가 회사를 떠나면서 해체됐다.

이후 멤버들이 현아의 SNS 계정을 언팔로우한 사실이 알려지며 관계에 대한 추측이 나왔다. 2024년 현아와 용준형의 결혼식에도 다른 포미닛 멤버들이 참석하지 않은 것으로 알려져 관심을 모았다.

그러나 지난해 포미닛 데뷔 16주년에는 남지현이 현아를 포함한 멤버 전원에게 꽃다발과 케이크를 선물하고, 현아 역시 이를 SNS에 공개하며 팀 활동을 추억한 바 있다.

Advertisement

허가윤은 현재 인도네시아 발리에서 생활하며 새로운 일상을 이어가고 있다. 지난 2월 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 팀 해체 이후 겪었던 어려움과 발리로 떠나게 된 사연을 털어놓기도 했다. 그는 가수와 배우 활동을 거쳐 지난해 에세이를 출간하며 작가로도 활동 영역을 넓혔다.

전지윤 역시 포미닛 해체 이후 솔로 가수로 활동했고 최근에는 웹소설 작가로 변신해 새로운 도전을 이어가고 있다.

전지윤의 예비 신랑은 1986년생 비연예인 직장인으로 두 사람은 지인의 소개로 만나 약 1년간 교제한 끝에 결혼을 결심했다.

전지윤은 최근 인터뷰에서 예비 신랑에 대해 "나를 편안하게 해주는 사람"이라며 "나보다 긍정적이고 따뜻한 사람"이라고 애정을 드러냈다. 그는 결혼식을 성대하게 치르는 것보다 결혼 후 두 사람이 행복하게 살아가는 것이 중요하다고 밝히기도 했다.

한편 포미닛은 'Hot Issue', 'Muzik', '이름이 뭐예요?', '미쳐' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 2024년 현아가 용준형과 결혼한 데 이어 전지윤이 팀에서 두 번째로 결혼하게 됐다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com