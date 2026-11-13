이상순, '미주신경 저하' 건강 우려 재점화…"서 있는 것도 힘들어"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 이효리의 남편이자 뮤지션 이상순이 건강 문제로 장시간 서 있는 것이 힘들다고 털어놨다. 지난 8월 신경계 증상으로 라디오 진행을 중단했던 만큼 그의 건강 상태에 다시 관심이 쏠리고 있다.

지난 12일 방송된 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다'에는 그룹 페퍼톤스의 신재평과 이장원이 게스트로 출연해 이야기를 나눴다.

이날 페퍼톤스는 오는 12월 개최하는 단독 콘서트를 소개하며 공연 준비 과정을 공개했다. 신재평은 "관객들과 함께 부를 수 있는 노래들이 짜릿하다. 최근 노래 중에는 '라이더스'라는 노래에 관객들 파트가 있는데 그때 벅차오른다"고 말했다.

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이어 "저희는 거의 스탠딩 공연을 한다. 유일하게 앉아서 볼 수 있는 건 연말 공연"이라고 설명했다.

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이를 들은 이상순은 "스탠딩이라고 하면 안 가려고 했다"며 "제가 건강 이슈로 서 있는 걸 힘들어한다"고 고백해 눈길을 끌었다.

특히 이상순은 불과 3개월 전 건강 이상으로 방송 활동을 잠시 중단했던 터라 이번 발언이 더욱 주목받고 있다.

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앞서 이상순은 지난 8월 갑작스러운 건강 문제로 '완벽한 하루 이상순입니다' DJ 자리를 8일간 비웠다.

당시 이상순은 자신의 건강 상태에 대해 "미주신경 기능 저하라는 신경계 증상으로 안정이 필요하다는 의료진의 권유에 따라 부득이하게 라디오를 쉬고 안정을 취하고 있다"고 직접 밝혔다.

이어 "충분히 안정을 취하며 쉬면 서서히 회복될 수 있다고 하니, 이번 기회에 충분한 시간을 갖고 좀 더 확실하게 건강을 회복해서 돌아가겠다"고 전했다.

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특히 그는 "많은 분들이 걱정해 주셨는데, 저도 언제 회복될지 모르는 상황이라 '내일이라도 괜찮으면 다시 진행해야지, 해야지' 하다가 이렇게 글이 늦어졌다"고 털어놓기도 했다.

그러면서 "이번 기회에 전체적인 몸 상태도 꼼꼼하게 체크하고, 컨디션도 확실히 회복해서 건강한 모습으로 여러분께 돌아가겠다"고 약속했다.

이후 이상순은 8일 만에 라디오에 복귀해 DJ 활동을 이어왔다. 그러나 이번 방송에서 장시간 서 있는 것이 힘들다고 언급하면서 현재 건강 상태에 대한 궁금증을 자아냈다.

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한편 이상순은 지난 2013년 이효리와 결혼했다. 제주도에서 오랜 기간 생활한 두 사람은 지난해 서울로 거처를 옮겼으며, 이상순은 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다' DJ로 청취자들과 만나고 있다.

olzllovely@sportschosun.com